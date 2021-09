Hamilton dankt Nederlandse fans: “Wat een geweldige plek”

Voorafgaand aan de Dutch Grand Prix werden er onder andere door sportief directeur Jan Lammers zorgen geuit over hoe het Nederlandse publiek de grote titelrivaal van Max Verstappen zou gaan ontvangen, maar op een enkele uitzondering na wordt Lewis Hamilton dit weekend vooral met applaus en respect ontvangen door het Nederlandse publiek. De Brit – die donderdag geheel in het oranje op het circuit arriveerde – sprak zich vrijdag op de sociale media al lovend uit over het circuit van Zandvoort en ook zaterdag na afloop van de kwalificatie was de Mercedes-coureur weer enthousiast.

"Wat een waanzinnige plek"

“Ik wil allereerst al die oranjefans hier, het Nederlandse publiek, bedanken. Wat een waanzinnige plek, wat een geweldig circuit”, sprak Hamilton, die zelf een appartement heeft in Amsterdam en dus met enige regelmaat in Nederland te vinden is. “Ik kom oprecht heel graag naar dit land. Ik waardeer de ontvangst echt. Het publiek hier is geweldig, dat waardeer ik echt.”

De pole-position leek door de indrukwekkende tijden van Max Verstappen lang een relatieve zekerheid voor de grote thuisfavoriet, maar in de slotfase van de kwalificatie kwam Hamilton toch nog dicht bij de pole. Uiteindelijk moest Hamilton maar 0.038 seconde toegeven op de pole-tijd van Verstappen, waarmee de Brit zich knap herstelde nadat hij vrijdag door een motorprobleem een groot deel van de tweede vrije training had moeten missen. “Max reed een geweldige ronde. Ik zat er echt dichtbij, ik probeerde hem natuurlijk te pakken, maar het feit dat ik gisteren een training heb moeten missen maakte het vandaag lastig. Ik heb alles gegeven, maar Max reed een fantastische ronde en verdient deze pole.”

Net als Hamilton liet ook Mercedes-teamgenoot Valtteri Bottas zich positief uit over het circuit van Zandvoort. De Fin, die twee keer op rij de Masters of Formula 3 wist te winnen op het duinencircuit, start de race zondag als derde: “Het is zeer zeker een leuke baan met een prachtige sfeer eromheen, dus het was zeker leuk”, aldus de Fin. “De auto voelt heel goed aan. In de eerste sector komen we nog wat tijd tekort. Vooral in bocht 3 verliezen we nog wat ten opzichte van Red Bull, zij waren vandaag net iets buiten ons bereik. We staan echter met twee auto’s in de top-drie, dus het ligt nog helemaal open.”

Mercedes strategisch in het voordeel

Hoewel inhalen zondag een lastige opgave gaat zijn op het smalle circuit van Zandvoort, is Mercedes zondag wel tactisch in het voordeel. Waar de renstal van Toto Wolff namelijk met twee auto’s voorin start, staat Verstappen er in zijn thuisrace alleen voor nadat Red Bull-teamgenoot Sergio Perez al in het eerste kwalificatiedeel sneuvelde.

“Het gaat een lastige race worden, dit is een moeilijke plek om in te halen. Maar wat een geweldige plek om te gaan racen”, vervolgde Hamilton zijn reeks lovende woorden. “De strategie gaat natuurlijk een rol spelen, maar we hebben echt al een tijdje niet meer zo’n publiek als dit gezien. Het is echt geweldig om zoveel mensen bij elkaar te zien en ik hoop dat het circuit morgen een goede race gaat opleveren. Het is echt een heel zwaar circuit, maar dat maakt het echt fantastisch om erop te rijden.”

Ook Bottas ziet het inhalen als een probleem, maar ziet tegelijkertijd ook kansen: "Inhalen is hier behoorlijk lastig, maar bij de start van de race ligt er altijd een kans. Daarnaast hebben we natuurlijk ook nog de strategie, dus het kan nog altijd een mooie race worden morgen."