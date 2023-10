Hamilton worstelt: “Dag en nacht verschil met vorige week”

Lewis Hamilton eindigde afgelopen weekend op het Circuit of the Americas vlak achter Max Verstappen op de tweede plaats, voordat hij werd gediskwalificeerd wegens een te veel afgesleten bodemplaat. De zevenvoudig wereldkampioen besloot de eerste trainingsdag in Mexico op de zevende plaats in VT2, op ruim drie tienden van een seconde van snelste man Verstappen. “Niet heel geweldig”, zei Hamilton na afloop over zijn vrijdag. “Onberekenbaar. Of niet onberekenbaar, maar gewoon niet geweldig. Het was enigszins een worsteling in de auto. Het verschil tussen nu en vorige week is als dag en nacht. Ik weet niet echt wat ik moet zeggen.”

“Je weet gewoon nooit wat je kan verwachten van deze wagen. Op sommige dagen is het geweldig en op andere dagen niet. Het is lastig om er een snelle ronde uit te halen”, aldus Hamilton. De Brit heeft er wel vertrouwen in dat Mercedes van vrijdag naar zaterdag een stap vooruit kan zetten. “Ik denk dat het zeker mogelijk is om dichterbij te staan, misschien zelfs wel in de top-drie. We moeten uitzoeken hoe we de prestaties eruit kunnen halen, dus daarmee gaan we aan de slag. Maar in vergelijking met de training in Austin was dit zeker geen leuke dag.”

In de andere Mercedes besloot George Russell de tweede oefensessie op P10, op ruim een halve seconde van Verstappen. De jongere van de twee Britten ontbrak in de eerste vrije training; hij moest in die sessie plaatsmaken voor jongeling Frederik Vesti. “Ik denk dat we niet in het juiste venster hebben geopereerd”, zei Russell. “Lewis en ik reden allebei met een verschillende set-up, maar waarschijnlijk zaten we allebei niet in het juiste venster. Vermoedelijk is een balans tussen beide afstellingen de juiste keuze.”

Evenals Hamilton heeft Russell goede hoop op een ommekeer. “We denken dat we ons nog veel kunnen verbeteren”, vertelde hij. “Het is op dit moment frustrerend om een soort van negatieve auto te hebben en om niet de beste dag te hebben gehad. Van die moeilijke momenten leer je echter meer dan wanneer de auto er beter voor staat. Natuurlijk willen we vechten voor pole-position. Max heeft altijd een stap voor, maar iedereen die het voor elkaar heeft, kan vechten om een plek op de eerste twee startrijen. We moeten ervoor zorgen dat wij dat zijn.”

F1-update: Onze terugblik op de vrijdag in Mexico