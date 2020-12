Hoe Hamilton - tevergeefs - probeerde corona buiten de deur te houden

De zevenvoudig Formule 1-wereldkampioen heeft sinds zijn debuut in de Grand Prix van Australië 2007 geen enkele race laten schieten. De positieve coronatest in Bahrein maakt een einde aan een reeks van 256 opeenvolgende GP-starts. De Brit kan het hebben: de wereldtitels bij zowel de coureurs als constructeurs zijn immers al op zak.

Toch kwam het nieuws van de coronabesmetting als een grote verrassing. De Brit gaat van alle coureurs misschien wel het striktst om met alle maatregelen en probeert zich zoveel mogelijk te isoleren. Contact met teamleden en andere rijders probeert hij te minimaliseren, contact met buitenstaanders is al helemaal taboe. Tijdens de races kiest hij ervoor om in zijn camper te verblijven, om zo hotels te mijden. De meeste meetings met teamleden verlopen via Zoom om de kans op besmetting zo klein mogelijk te houden. Mercedes F1-teambaas Toto Wolff zei daar eerder al over: “De rijders kennen van het hele team de meeste beperkingen. Het is voor hen geen prettige situatie. Ze leven bijna als een kluizenaar. Ze blijven thuis, gaan niet naar buiten voor een etentje. Ze ontmoeten geen andere mensen.”

De coronabubbel van Lewis Hamilton

Hamilton staat bekend om zijn excentrieke levensstijl en zijn interesse in andere gebieden uit de entertainmentwereld. Regelmatig is de Mercedes-coureur te gast op feestjes, launches en etentjes met de groten der aarde. Sinds begin dit jaar is alles anders, zo vertelde hij recent in een interview met Motorsport.com: “Dit jaar ben ik voor het eerst thuis. Ik ben nooit echt thuis geweest. In de winter ga ik naar de bergen, dat zie ik als mijn thuis. Normaliter ben ik maar korte periodes in mijn huis in Monaco. Nu ben ik hier na een race een hele week. Dat is nooit eerder gebeurd. Het is op veel vlakken erg goed, maar het is ook een uitdaging. Ik weet dat veel mensen over de gehele wereld dit ervaren. Ik heb rust gevonden en ik ben gelukkig. En ik heb me kunnen focussen op de zwakke plekken in mijn trainingen.”

De enige persoon die bijna altijd in de bubbel van Hamilton verblijft, is zijn fysio Angela Cullen. Zelfs zijn trouwe assistent Marc Hynes bracht minder tijd aan de zijde van de Brit door. “Ik ben meestal alleen met Angela”, aldus Hamilton. “Marc gaat na de races naar huis en hij brengt weinig tijd door in mijn bubbel. Gelukkig is Angela er, godzijdank. Het is niet gemakkelijk om zo lang met iemand door te brengen. We zijn kamergenoten en zeer goede vrienden. Dat werkt goed. We doen bijna alles samen. We zitten op één lijn met de dingen die we leuk vinden. En we leren veel van elkaar.”

Hamilton gaat zeer nauw om met de maatregelen. Zijn baas Toto Wolff weigerde zelfs op visite te komen toen hij in Monaco was. Desondanks is het virus de bubbel van de wereldkampioen binnen gekomen en moet hij aankomende race laten schieten.