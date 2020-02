Hamilton: "Nieuw contract draait vooral om details"

De 35-jarige Hamilton en Mercedes kennen een voorspoedige start van de eerste testweek in Barcelona. De Engelsman klokte op de eerste dag de snelste tijd en werkt – ondanks de commotie over het DAS-systeem – rustig zijn testprogramma af.

Logischerwijs werd Hamilton na afloop van zijn ochtendsessie bevraagd over het opmerkelijke stuursysteem in de W11, maar er was ook ruimte om hem te bevragen over zijn toekomst. “Ik heb er eerlijk gezegd nog niet veel tijd aan besteed. Ik was bij de uitreiking van de Laureus Awards met Ola [Kallenius] en Britta [Seeger] van de raad van bestuur van Daimler en ik voel me nog steeds geweldig thuis bij deze familie. Ik heb geen idee wanneer we gaan praten, ik heb ook geen haast. Onze doelen lopen niet ver uiteen, we zullen over een paar maanden wel met elkaar aan tafel gaan.”

In de afgelopen weken werd al veel gezegd en geschreven over de miljoeneneisen die Hamilton op tafel zou hebben liggen, maar volgens de coureur zelf gaat het meer om details: “Die kleine details zijn juist van groot belang. Ik ben zeer bevoorrecht bij dit team, omdat Mercedes mij vrij laat en me niet in een keurslijf dwingt. Ik probeer er achter te komen hoe ik de komende vijf tot tien jaar wil invullen en hoe ik de beslissingen die ik nu neem impact zullen hebben op die toekomst.”

Met medewerking van Adam Cooper