'Mercedes blijft in F1, Hamilton verlengt contract met twee jaar'

Mercedes bereidt zich voor op het 2020-seizoen in de Formule 1, waarin het de zevende wereldtitel op rij wil veroveren. Het team staat er goed voor qua ontwikkeling van de nieuwe wagen, met resultaten van de simulaties die 'de verwachtingen overtreffen'. De afgelopen jaren is het samen met coureur Lewis Hamilton, die komend jaar het record van Michael Schumacher kan evenaren, uitgegroeid tot de dominante factor in de sport. De uitdaging wordt echter ook groter: Ferrari en Red Bull zijn beide dichterbij gekomen en willen dit jaar een gooi doen naar de titel.

In 2021 gaan de Formule 1-reglementen drastisch op de schop en dat heeft ook gevolgen voor de rijdersmarkt. Welke veteranen stoppen, welke rookies komen erbij en wie kiest voor een ander team op de grid? Hamilton werd regelmatig genoemd als mogelijke kandidaat bij Ferrari. Bovendien heeft zijn huidige werkgever Mercedes nog niet officieel bevestigd na 2020 actief te blijven in de koningsklasse van de autosport. Het fabrieksteam zou echter ook de komende jaren behouden blijven, zo weet het Italiaanse Gazzetta dello Sport. Ze kunnen bovendien blijven rekenen op de diensten van Hamilton, die zijn contract verlengd zou hebben.

Mercedes, dat in 2020 het tienjarig jubileum van het fabrieksteam viert, komt in de komende maanden met concretere informatie komen over de plannen post-2021. Teambaas Toto Wolff zal aanblijven in zijn huidige functie en Hamilton, waarvan het contract afloopt na komend seizoen, heeft volgens bronnen al een deal gesloten voor nog eens twee jaar. De leiding binnen de Daimler-groep is door Dieter Zetsche overgedragen aan diens opvolger Ola Källenius, die zijn eigen visie heeft op de sportprojecten van Mercedes, inclusief de F1.

Naast sportief succes ook een kostenefficiënt team

De huidige situatie is dan ook ideaal voor het Duitse bedrijf: de deelname aan het wereldkampioenschap kost veel geld, maar tegelijkertijd levert het Mercedes veel op door bijvoorbeeld de sponsors, marketing en het prijzengeld in de succesvolle jaren. Het aanstaande budgetplafond voor 2021 zorgt zelfs voor een aantrekkelijker kostenplaatje. De hybride technologie is Mercedes daarnaast zeer dierbaar en al ligt de toekomst van de auto-industrie waarschijnlijk bij elektrisch rijden, het lijkt er niet op dat deze vorm van aandrijving de hybride motoren op korte termijn vervangt.

Mercedes maakt in commercieel opzicht veel gebruik van het eigen imago in de Formule 1 om de hybride motoren te promoten. De grote investeringen aan het begin van de V6-periode zijn achter de rug, vandaag de dag is het Formule 1-team een geoliede machine: efficiënt en dominant. En met een verlenging van de contracten van Wolff en Hamilton als drijvende krachten achter het succes zal Mercedes nog wel een aantal jaar kunnen doorgaan. Wat betreft de tweede coureur is er meer mogelijk. Valtteri Bottas heeft het de afgelopen jaren aardig gedaan als de nummer twee, maar nooit meerjarige contracten kunnen afdwingen bij Mercedes. Esteban Ocon heeft het Duitse merk ingeruild voor Renault, maar er is nog iemand in de F1 die wellicht kans maakt op het zitje in de toekomst: junior George Russell. Het is dat Red Bull onlangs Max Verstappen tot 2023 aan zich heeft weten binden, want volgens Helmut Marko had het merk ook een oogje op de Nederlander.