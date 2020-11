Hamilton: "Geen garantie dat ik volgend jaar nog in F1 actief ben"

Op het Autodromo Enzo e Dino Ferrari wist Mercedes de zevende achtereenvolgende constructeurstitel te pakken, een nieuw record in de Formule 1. Hamilton wist zijn totaalaantal zeges op 93 te brengen en kan in Turkije zelfs al een zevende wereldtitel pakken. Door stabiele reglementen en het huidige succes van Mercedes lijkt er geen enkele reden om te vertrekken, al weigert Hamilton ronduit te zeggen dat hij actief blijft in de koningsklasse.

'Vind ook veel andere dingen in het leven leuk'

Gevraagd naar de toekomstplannen van Wolff, die zelf graag een stap terug wil doen en een opvolger als teambaas zoekt, vertelt Hamilton namelijk aan onder meer Motorsport.com: "Ik weet nog niet eens of ik hier volgend jaar zelf wel ben, dus dat [van Wolff] is nog niet echt een thema voor mij. Maar we hebben samen veel diepgaande gesprekken gevoerd, dus ik weet hoe hij er mentaal in staat." Hamilton heeft nooit onder stoelen of banken gestoken dat Wolff een belangrijke rol speelt in zijn succesvolle tijd bij Mercedes. "Wij delen veel dingen en leggen samen wel wat gewicht in de schaal volgens mij. Ik draai zelf ook al lang mee en kan absoluut begrijpen dat hij een stapje terug wil doen om meer tijd met zijn familie door te brengen."

In een eerder stadium lieten Hamilton en Wolff nog weten dat een nieuw contract van eerstgenoemde 'een formaliteit' zou zijn. Hoe reëel is een vertrek van de Brit dan echt? "Nou, het is al november hè. Het is eigenlijk heel gek in dit jaar, de kerst is niet eens zo ver weg. Fysiek voel ik me nog altijd goed, ik ben sterk en zou dit nog maanden kunnen volhouden. Maar we hadden het net over Toto en over de houdbaarheidsdatum van een bepaalde functie, zo spelen er ook meerdere dingen door mijn hoofd. Ik wil volgend jaar nog wel van de partij zijn, maar er zijn geen garanties. Er zijn ook heel veel andere dingen in het leven die mij interesseren, dus de tijd zal het leren."

Wolff rekent nog niet op F1-vertrek Hamilton

Waar Hamilton alle opties openhoudt, maakt Wolff zich vooralsnog geen zorgen over een vertrek van de regerend en ook aanstaand kampioen. "Als hij al wil stoppen, dat hoop ik niet en dat verwacht ik eerlijk gezegd ook niet, maar dan krijgen we wel een behoorlijk hectische rijdersmarkt", laat Wolff in een reactie aan onder meer Motorsport.com weten. "Maar ik denk dat de emoties van dit moment ook meespelen in zijn uitspraken. We zijn allemaal erg blij, maar ook erg moe. Ik heb hetzelfde en denk er dan ook over na om andere dingen te gaan doen. In dat opzicht is het niets meer dan normaal dat iemand dergelijke gevoelens heeft."

VIDEO: De imposante loopbanen van Hamilton en Schumacher vergeleken