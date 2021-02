F1-baas doet beroep op Hamilton: "Enorme ambassadeur van de sport"

Met nog bijna vijf weken tot de wintertests in Bahrein heeft Hamilton zijn handtekening nog steeds niet gezet. Witte rook lijkt overigens wel nabij, al dan niet met inspraak in zijn toekomstige teamgenoten bij Mercedes. Volgens Domenicali is zo'n deal ook meteen van groot belang voor de gehele sport. Met George Russell heeft Mercedes weliswaar een getalenteerde vervanger klaarstaan, maar de nieuwe F1 CEO benadrukt dat het belang van Hamilton veel verder reikt dan alleen zijn sportieve successen.

"Ze zijn allebei fantastische coureurs, laat ik dat allereerst benadrukken", begint Domenicali tegenover onder meer Motorsport.com. "Maar ik kan me nog goed herinneren hoe ik in 2008 de bokaal voor de constructeurstitel van Ferrari kreeg en hoe Hamilton de beker voor zijn allereerste rijderstitel in ontvangst nam. Hij is echt een geweldige atleet, maar eigenlijk nog veel meer dan dat. Hij geeft de Formule 1 een compleet nieuwe dimensie zou ik willen zeggen." Domenicali duidt daarmee op de statements en acties van Hamilton die niet zozeer op de sport zelf slaan. "Hij is een enorme ambassadeur van onze sport, maar eigenlijk ook een ambassadeur van hele andere waarden die belangrijk zijn in de samenleving."

Het totaalplaatje maakt dat Domenicali hem maar wat graag een nieuw contract ziet tekenen. "Hij moet nu een belangrijk besluit in zijn leven nemen. Maar ik hoop persoonlijk dat de aankondiging snel volgt, hij kan in sportief opzicht namelijk voor iets ongelooflijks vechten", duidt de Italiaan op een achtste wereldtitel in de Formule 1. "Het zou fantastisch zijn om hem dit jaar te zien strijden voor iets dat iedereen na het Michael Schumacher-tijdperk voor onmogelijk had gehouden. George Russell heeft zijn potentie ook al laten zien en zal, zoals Toto terecht aangaf, in de toekomst zeker een keer wereldkampioen worden. Maar voor nu zie ik ze graag allebei in de Formule 1, beide coureurs kunnen ons geweldige dingen tonen."

Het betekent concreet dat Russell nog even geduld moet hebben bij Williams en dat Domenicali Hamilton graag het beste zitje van de grid ziet bezetten. "Het enige wat ik kan zeggen is dat ik echt hoop dat Toto en Lewis nog steeds goed in gesprek zijn. Ik zou tegen hen willen zeggen dat de eerste testdag daarbij niet eens zo cruciaal is, maar dat we eind maart wel de eerste race van het seizoen in Bahrein hebben. Ik hoop echt dat Lewis en Toto samen present zijn voor dat evenement." In het geval van Wolff moet dat overigens wel lukken. De Oostenrijkse teambaas heeft eerder al aangegeven nog zeker drie jaar door te gaan in zijn huidige rol.

VIDEO: Waarom heeft Hamilton nog geen nieuw F1-contract getekend?