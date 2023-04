Na een zesde en tiende tijd in respectievelijk Q1 en Q2, mocht Lewis Hamilton ook zijn kunsten tonen in het laatste kwalificatiedeel. De Brit kwam uiteindelijk als vijfde in de tijdenlijst te staan en begint de Grand Prix van Azerbeidzjan vanaf de derde startrij, schuin achter Carlos Sainz en recht achter Sergio Perez.

"We hebben ons uiterste best gedaan", zegt Hamilton over de kwalificatie. "Het was van belang om alles goed te timen en in een ritme te komen. [In Baku] is alles eruit halen geen eenvoudige taak. In Q2 worstelde ik, er was meer pace, maar kreeg het er niet uit in de laatste ronde. Mijn eerste run in het derde deel was goed, maar aan het einde kon ik dat niet herhalen. Ik had iets meer tijd nodig om bij de Ferrari te komen."

Desondanks heeft de Mercedes-coureur vertrouwen in de zaterdag, met de sprint shootout en de sprintrace, en de zondag. "Ja, alleen mogen we niets veranderen aan de auto", waarmee hij doelt op de parc fermé-regels. "Dit is dus het tempo dat we hebben. Misschien dat ik er morgen na een avondje analyseren iets meer uit kan krijgen. Toch is dit een goede plek om zondag op te starten, al is dit niet waar we als team willen staan. We willen natuurlijk winnen. Een upgrade hebben we hier niet, maar we werken naar eentje toe die ons hopelijk dichter bij de top brengt."

Voorafgaand het vierde Grand Prix-weekend van 2023 wist Hamilton niet echt wat hij qua vorm moest verwachten, helemaal omdat het Baku City Circuit toch weer heel andere koek is dan Bahrein, Jeddah en Melbourne. Het was voor hem al wel duidelijk dat Red Bull snel zou zijn. "Maar ik had niet verwacht dat het gat op de rechte stukken zo groot zou zijn, maar het is een goede indicatie. We zijn trager op de rechte stukken en in het technische gedeelte. Er ligt dus nog wel wat werk met de auto, die overigens niet makkelijk te besturen is. Ik ben desondanks blij met een plek op de derde startrij en hopelijk krijgen we morgen een mooier gevecht."