Hamilton content met vierde plek: “Een fantastisch resultaat”

De zevenvoudig wereldkampioen begon als vijfde aan de race en werkte zich bij de start op naar de derde plaats door eerst Lando Norris voorbij te gaan en daarna Sergio Perez. De Brit beschikte echter niet over de race pace om laatstgenoemde achter zich te houden en verloor nog een positie aan teamgenoot George Russell, die het geluk had dat hij zijn pitstop achter de safety car kon maken. Doordat Max Verstappen later in de wedstrijd met een technisch probleem uitviel, werd Lewis Hamilton uiteindelijk vierde in Melbourne.

“Dit is een fantastisch resultaat voor ons als team, als ik eerlijk ben”, laat Hamilton na de race weten bij Sky Sports. “We hebben dit weekend heel veel moeilijke momenten gehad met de auto. We hadden deze derde en vierde plek absoluut niet verwacht. George heeft het vandaag fantastisch gedaan. Ik zag hem even met Perez vechten en had daar graag aan meegedaan. Maar goed, we zijn blij met deze punten en blijven pushen.”

Hamilton klonk tijdens de race een stuk minder content. Zo zei hij over de boordradio onder andere dat het team hem in een lastige situatie had gebracht. “Dat ging over dat ik niet voor de derde plek mee kon vechten. Doordat de temperaturen in de motor te hoog opliepen, moest ik me laten afzakken en er gewoon een beetje achter blijven hangen”, licht de Mercedes-coureur die opmerking toe. “Maar we hebben als team alle punten gescoord die we konden, dus dat is geweldig.”