Hamilton constateert na vrijdag F1 Spa: Het goede gevoel is weg

De Brit bracht tijdens de eerste training de vijfde tijd op de klokken, maar moest al wel vijf tienden toegeven op de snelste tijd van Max Verstappen. In de tweede oefensessie bleef hij steken op de tiende tijd.

“Het was een behoorlijk slechte dag”, begint Lewis Hamilton zijn relaas. “De auto voelde de afgelopen paar races geweldig aan, maar vandaag was het gevoel in de wagen compleet anders.”

“De eerste sessie verliep niet geweldig, waarna we voor de tweede training enkele zaken veranderd hebben. Die sessie begon goed, maar op de soft slaagde ik er niet in om me te verbeteren”, aldus de zevenvoudig kampioen, die vooral kampte met problemen met de balans. “Het ging wel beter in deze sessie, maar de anderen deden het gewoon nog veel beter. Om nu 1,2 seconde achter te staan is niet geweldig.”

Vooruitblikkend op de rest van het weekend, zegt Hamilton: “Als het droog blijft, staan we er niet al te fantastisch voor, ook al kunnen we voor morgen nog wel wat dingen veranderen. Als het regent, schept dat meer kansen en doen we het hopelijk beter. Ik denk dat de auto op een natte baan wel beter gaat dan in droge condities.”

'McLaren en Red Bull duidelijk sneller'

Mercedes-teamgenoot George Russell trapte de vrijdag af met de vierde tijd om daarna in de tweede training de zesde tijd te rijden. Ook hij zat een seconde af van de snelste tijd van de dag, die gereden werd door Lando Norris in de McLaren.

“We hebben wat werk te doen vanavond”, luidt ook de conclusie van Russell. “McLaren is op het moment duidelijk een stuk sneller dan wij, net als Red Bull. We moeten analyseren en vervolgens verder kijken.”

“Ik weet zeker dat we vanavond nog wat kunnen vinden“, blijft hij optimistisch. “We hebben vaak goede vrijdagen gehad, waarna de anderen ons op zaterdag bijhaalden. Hopelijk is dit weekend het tegenovergestelde het geval.”