Hamilton over discussie compressieratio: "FIA moet ingrijpen"

Lewis Hamilton heeft zich gemengd in het debat over de compressieverhoudingen van de nieuwe krachtbronnen van Mercedes. De Engelsman roept de FIA op te zorgen voor een gelijk speelveld.
De discussie over de nieuwe krachtbron van Mercedes duurt al enige weken. Het team uit Brackley zou een manier hebben gevonden om onder hogere temperaturen – tijdens het rijden – een hogere compressieverhouding uit hun krachtbron te halen. Dat kan twee voordelen hebben: met een hogere ratio kan er meer vermogen uit dezelfde hoeveelheid brandstof worden gehaald. Een andere optie is dat er met minder brandstof nog steeds dezelfde prestaties kunnen worden behaald.
Hoeveel voordeel het precies oplevert is niet helemaal duidelijk. Critici geven aan dat het misschien wel tien tot twintig pk extra betekent en dat het in strijd is met de regelgeving, terwijl Mercedes-teambaas Toto Wolff stelt dat er niets illegaals is aan zijn krachtbron en het effect niet overdreven moet worden.
Lewis Hamilton heeft zich nu ook in het debat gestort. De Engelsman sprak met Sky Sports F1 over waar Ferrari op het moment staat in de rangorde en daarbij kwam het al snel op het onderwerp compressieverhoudingen. "Volgens mij zitten we allemaal dicht bij elkaar - behalve Mercedes", aldus de Engelsman. "We weten niet met hoeveel brandstof iedereen rijdt en er gaan geruchten over de brandstof waarmee Mercedes rijdt. Er wordt gezegd dat zij extra vermogen hebben en de rest niet - dat verhaal over de compressieverhouding."
Hamilton hoopt dat de autosportfederatie FIA daar snel duidelijkheid over schept: "Hopelijk wordt dat opgelost en zorgt de FIA ervoor dat we allemaal vanuit een gelijke uitgangspositie beginnen." Hij sloot zich met die woorden aan bij meerdere teams die aandringen op actie van de FIA. Die organisatie bepaalt de spelregels en heeft in de persoon van Nikolas Tombazis, verantwoordelijk voor de afdeling eenzitters, al gereageerd op de kwestie.
Tombazis verwacht snel met een oplossing te komen. "We hebben veel tijd besteed aan hoe we dit oplossen en het is onze bedoeling om dat voor de start van het seizoen geregeld te hebben", liet hij al weten. Of en hoe er wordt ingegrepen en of dat nog voor de Grand Prix van Australië gebeurt, is nog onduidelijk.
