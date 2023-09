Hamilton lag vijfde in de Italiaanse Grand Prix toen hij eerder dan gepland naar de pits werd geroepen om van de medium naar de harde band te wisselen. De Brit viel terug naar de tiende positie, maar kon op zijn nieuwere medium banden plekken goedmaken. Nadat hij eerst Fernando Alonso voorbij was gegaan, meldde hij zich aan de staart van een groepje met Alexander Albon, Lando Norris en Oscar Piastri. De jonge Australiër liet zich echter niet zomaar opzij zetten. Het tweetal stormde naast elkaar op de tweede chicane af, waar Hamilton bij het aanremmen iets naar rechts bewoog. Dit resulteerde in een botsing, die Piastri een kapotte voorvleugel opleverde en Hamilton op een tijdstraf van vijf seconden kwam te staan.

“Ik heb me verontschuldigd, want het was duidelijk mijn fout. En natuurlijk gebeurde het niet met opzet”, vertelde Lewis Hamilton na de race aan onder andere Motorsport.com. “Ik reed naast hem en heb gewoon de marge die ik aan de rechterkant had verkeerd ingeschat, waardoor ik hem raakte. Ik realiseerde me kort daarna dat het mijn fout moest zijn geweest. Ik wilde er vervolgens zeker van zijn dat hij wist dat het niet opzettelijk was. Zo ga je met elkaar om, toch?”

Hamilton haalde na het incident Norris en Albon nog in, waarna hij als zesde over de streep kwam. Zijn voorsprong ten opzichte van laatstgenoemde was groot genoeg om de zesde stek in de uitslag te houden. Piastri kwam door zijn extra pitstop voor een nieuwe neus buiten de top-tien terecht en kwam als elfde aan de finish. Hij zakte echter nog een plek door een tijdstraf van vijf seconden voor ‘leaving the track and gaining a lastig advantage’, die hij kreeg voor het buiten de baan inhalen van AlphaTauri-invaller Liam Lawson.

“Ik denk dat hij gewoon een klein beetje te ver naar rechts bewoog”, zegt Piastri bij onder meer Motorsport.com over zijn moment met Hamilton. “Dat gaat makkelijk bij die bocht. Het is er heel smal. Ik denk dat er niet veel meer over te zeggen valt.”

“Ik denk dat Lewis misschien een beetje gefrustreerd was”, doet McLaren-teambaas Andrea Stella desalniettemin nog een duit in het zakje. “Want als het daar niet was gebeurd, dan had Lewis Oscar bij de eerstvolgende mogelijkheid ingehaald. Ik denk dus dat het niet echt nodig was voor Lewis om zoveel risico te nemen. Hij had de snelheid om met meer marge in te kunnen halen.” Stella stelt het wel op prijs dat Hamilton zijn excuses heeft aangeboden aan Piastri. “Dat toont zijn kwaliteiten als sportman en als persoon. Hij is fair en heeft absoluut onze respect. Maar helaas is Oscar door dat moment buiten de punten gefinisht. We hadden twee punten meer kunnen scoren. Het is jammer, want ons doel was om hier met beide wagens punten te pakken.”

Video: Het moment tussen Piastri en Hamilton tijdens de F1-race in Monza