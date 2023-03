Na de dominante vertoning tijdens de Grand Prix van Bahrein stond er ook in Saudi-Arabië geen maat op Red Bull Racing. Daar waar Max Verstappen de openingsrace won voor teamgenoot Sergio Perez, waren de rollen in Jeddah omgedraaid: Perez verzilverde zijn pole-position, Verstappen knokte zich vanaf de vijftiende startpositie knap naar de tweede plek aan de finish. De Nederlander maakte vaak gebruik van de uitstekende topsnelheid van de RB19 om zijn concurrenten te passeren, al was de bolide ook in de bochten ijzersterk. Dat bleek wel in de periode kort na de safety car-fase, toen zowel Perez als Verstappen een seconde per ronde sneller waren dan de rest van het veld.

Lewis Hamilton was een van de coureurs die Verstappen eenvoudig voorbij zag komen op het Jeddah Corniche Circuit. De manier waarop heeft indruk gemaakt op de zevenvoudig wereldkampioen, die na afloop van de race een vergelijking maakte tussen de dominantie van Red Bull en de dominante periode van Mercedes. "Ik heb nog nooit zo'n snelle auto gezien", luidde zijn conclusie in Jeddah. "Toen wij snel waren, waren wij niet zó snel. In vergelijking met de rest is dit de snelste auto die ik heb gezien. Ik weet niet hoe of waarom, maar Verstappen passeerde mij met een serieuze snelheid. Door dat enorme snelheidsverschil had het geen enkele zin om te blocken."

Na jarenlang gedomineerd te hebben met Mercedes ervaart Hamilton nu dus de overmacht van Red Bull, maar heeft hij een punt met zijn claim dat Red Bull een dominantere auto heeft dan Mercedes in de succesjaren heeft gehad? Om daar een goed beeld van te krijgen, is het van belang om de algemene prestaties van de auto's onder de loep te nemen. Met twee pole-positions en twee een-tweetjes heeft Red Bull maximaal gescoord, al zorgt het mislopen van de snelste ronde in Bahrein ervoor dat het team nu 87 van maximaal 88 punten heeft gescoord. Hoewel Mercedes tussen 2014 en 2020 de dominerende factor was, hebben zij slechts één keer zo'n seizoensstart meegemaakt: dat was in 2019, toen Valtteri Bottas en Lewis Hamilton twee dubbelzeges én een snelste ronde scoorden. Daarbij moet aangetekend dat het team in Bahrein geen pole pakte en zonder de technische problemen van Charles Leclerc waarschijnlijk ook niet had gewonnen.

Mercedes pakt grotere voorsprongen in kwalificatie

Als we vervolgens kijken naar het snelheidsvoordeel in de kwalificaties, dan lijkt Mercedes dominanter te zijn dan Red Bull. Verstappen pakte in Bahrein pole met 0.292 seconde marge op Leclerc, terwijl Perez in Jeddah 0.155 seconde voorsprong had op de Ferrari-coureur. Procentueel gezien is het verschil zodoende 0,251 procent, al had dit percentage hoger kunnen zijn als Verstappen in Q2 niet werd getroffen door een kapotte aandrijfas. Desondanks scoorde Mercedes tussen 2014 en 2021 vier keer een hoger percentage: 0,881 procent in 2014; 0,703 procent in 2015; 0,842 procent in 2016 en 0,330 procent in 2021.

Met name in de eerste jaren met de hybride V6-turbomotoren was Mercedes veruit de sterkste. Foto: Sutton Images

Deze verschillen vallen echter in het niet als de statistieken van eind jaren 80 erbij worden gepakt. Zo pakte McLaren in 1988 maar liefst 15 van de 16 pole-positions, waarbij het tijdsverschil met de eerste rijder van een ander team gemiddeld 1,511 procent was. In 1989 deed McLaren het nog eens dunnetjes over met een gemiddelde voorsprong van 1,445 procent, een seizoen eerder noteerde Williams al een voordeel in kwalificatietrim van 1,331 procent.

Red Bull en Mercedes ontlopen elkaar weinig op zondag

Hoewel Red Bull in 2023 beide pole-positions pakte, lijkt de RB19 pas echt tot leven te komen in de races - zoals vorig jaar met de RB18 eigenlijk ook al het geval was. Hamilton schat het voordeel van het team qua race pace op zo'n anderhalve seconde per ronde. Dat lijkt ietwat aan de hoge kant te zijn, maar wel viel in Saudi-Arabië op dat Verstappen en Perez geregeld meer dan een seconde per ronde sneller waren dan de rest van het veld. Het leidde tot de tweede dubbelzege van het jaar, die met voorsprongen van 38.637 (Bahrein) en 20.728 (Saudi-Arabië) seconden op Fernando Alonso werden geboekt.

De gecombineerde voorsprong over twee races komt daarmee uit op 59.365 seconden. Om dat in perspectief te plaatsen, moet die voorsprong vergeleken worden met de 25 andere seizoenen waarin één team de eerste twee races won. In dat klassement bezet de seizoensstart van Red Bull in 2023 de achtste plek. De grootste voorsprong van Mercedes over de eerste twee races stamt uit 2014 en bedraagt 51.331 seconde, waarmee het team op de elfde plek staat. In de laatste dertig jaar deden alleen Williams (1996; 62.571 seconden en één ronde voorsprong), McLaren (1998; één ronde en 60.550 seconden) en Ferrari (2000; gecombineerd 59.907 seconden voorsprong) het beter dan Red Bull in de eerste twee races van een seizoen.

Daarbij dient aangetekend te worden dat Red Bull in Bahrein en Saudi-Arabië niet helemaal voluit leek te gaan, deels ook om de betrouwbaarheid van de RB19 te garanderen. Verstappen en Perez hadden mogelijk dus met nog meer voorsprong kunnen winnen. Wel borduurt het team voort op het reeds ijzersterke 2022. Sinds de start van dat seizoen zijn er 24 races verreden, waarvan het team er nu 19 gewonnen heeft. Met een percentage van 79,2 procent scoort Red Bull op dit vlak iets lager dan de dominantste periode van Mercedes. De Duitse fabrikant won tussen 2014 en 2016 maar liefst 51 van de 59 verreden races, goed voor een percentage van 86,5 procent.

Wie de statistieken onder de loep neemt, kan niet anders dan concluderen dat Mercedes - zeker in de periode tussen 2014 en 2016 - iets dominanter was dan Red Bull sinds de start van 2022 is geweest. Daar lijkt Hamilton aan voorbij te gaan in zijn vergelijking, al zal een grote voorsprong altijd minder groot lijken als de coureur in kwestie zelf vooraan rijdt. Het wil ook niet zeggen dat de 38-jarige Brit helemaal geen gelijk heeft, want Red Bull komt volgens de cijfers nu al in de buurt van Mercedes. En als de vrees van George Russell uitkomt en Red Bull dit jaar inderdaad met alle overwinningen aan de haal gaat, dan krijgt Hamilton mogelijk toch gelijk met zijn uitspraken.

