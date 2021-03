Hamilton moet buigen voor Verstappen: “Heb echt alles gegeven”

Verstappen was dit weekend al de snelste in alle vrije trainingen voor de Grand Prix van Bahrein en ook in de kwalificatie trok de Nederlander aan het langste eind. Titelverdediger Lewis Hamilton mengde zich in Q3 nog wel in de strijd voor pole, maar moest op 0.388 van een seconde genoegen nemen met de tweede startplek achter Verstappen.

“Mijn felicitaties aan Max. Hij heeft het geweldig gedaan, hij was zo snel in die laatste ronde”, sprak de Mercedes-coureur na afloop van de kwalificatie. “Ik heb echt alles gegeven, maar helaas bleek dat niet genoeg.”

Ondanks de nederlaag in de kwalificatie kon Hamilton tevreden zijn over de progressie die Mercedes heeft geboekt sinds de wintertest, al is de Brit zich er maar al te zeer van bewust dat hij samen met zijn team aan de bak moet om de achterstand op Red Bull goed te maken: “Er zit altijd wel meer in, maar dit was echt het beste dat ik vandaag kon doen, dat is zeker. Ik heb echt alles uit de auto gehaald. Na de test hebben we het heel goed gedaan door nu hier te staan. Onze aero-analyst, Kim, heeft ons voorzien van zoveel geweldige informatie om de auto dichter bij Red Bull te krijgen. Om nu zo dichtbij te staan, terwijl we er tijdens de wintertest best een stuk achter lagen, is wel positief.”

Bottas ziet kansen in de race

Mercedes-teamgenoot Valtteri Bottas zal morgen achter zijn teamgenoot als derde mogen vertrekken. De Fin moest meer dan een halve seconde toegeven op Verstappen, maar ziet nog volop kansen voor de race: “Het was niet heel verkeerd, maar dit is natuurlijk niet waar we willen staan”, erkent de Fin. “Vanaf de derde startplek is echter alles mogelijk. We kunnen het met twee auto’s opnemen tegen Max, dus ik denk dat we samen kunnen werken en daar iets goeds uit kunnen halen.”