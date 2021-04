De black-out komt na een enorme toename van het aantal racistische online-uitingen dit jaar in Groot-Brittannië en is oorspronkelijk geïnitieerd door voetbalclubs uit de Engelse Premier League. Inmiddels hebben zich echter ook de UEFA, het Engelse Premiership Rugby, de Engelse Lawn Tennis Association en andere sportorganisaties en -clubs achter de actie geschaard. De bedoeling is dat er drie dagen lang – van vrijdagmiddag tot en met maandagavond – niets op de social-mediakanalen wordt gepost, als protest tegen racisme en discriminatie.

George Russell liet vanochtend – ironisch genoeg via Twitter en Instagram – weten de actie te steunen.

Ook Lando Norris zal de komende dagen niets op zijn social-mediakanalen plaatsen. De Formule 1-organisatie steunt de actie, maar laat in het midden of het de eigen accounts sluit.

Oproep aan social-mediabedrijven

Lewis Hamilton heeft nog niet hardop gezegd mee te zullen doen. De wereldkampioen is een groot voorvechter van gelijke kansen. Gevraagd of ook hij stopt met het posten van berichten, zei de Mercedes-coureur daar open voor te staan. “Voor mij en voor deze sport is het duidelijk dat racisme een probleem blijft”, aldus Hamilton. “Dus ik sta volledig achter het initiatief. Als mijn deelname helpt om druk uit te oefenen op die platforms, dan zal ik dat graag doen.”

Hamilton roept ook de social-mediabedrijven zelf op om meer te doen tegen racisme. “Ik vind dat platforms voor sociale media meer moeten doen om het te bestrijden. Ze hebben algoritmes, er zijn dingen die ze kunnen zien. Ze kunnen stappen zetten om te helpen en een meer anti-racistische samenleving te creëren. Dat is waar we naartoe moeten werken.”

Hamilton gaf aan dat ook hij in het verleden op zijn sociale media te maken heeft gehad met racistische berichten, maar heeft geleerd om zich er niet aan te storen. “Ik heb ook last gehad van dit misbruik, lang geleden. Ik was toen jonger, las nog veel op sociale media om met mensen in contact te komen. Maar er brak een periode aan waarin ik begreep dat ik niet elk commentaar dat er op staat moet lezen en dat je het niet persoonlijk moet nemen. Als je die dingen op je laat inwerken, dan kunnen ze je dag verpesten.”