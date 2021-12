Hamilton bovenaan na eerste F1-dag Saudi-Arabië, zware crash Leclerc

Het Formule 1-circus heeft deze vrijdag voor het eerst kennis gemaakt met het bloedsnelle stratencircuit aan de Rode Zee. Die eerste kennismaking is voor de meeste coureurs een aangename gebleken. Rijders zijn onder de indruk van de snelle bochten en ook goed te spreken over de flow. Op vrijdagavond kwam daar nog eens een extra dimensie bij: het kunstlicht. Het maakte de omstandigheden pas echt vergelijkbaar met hoe het tijdens de kwalificatie en de race zal zijn.

De tweede training is alleen om die reden al van groot belang te noemen voor teams die zoveel mogelijk data willen verzamelen van het onbekende terrein. Het verklaart ook meteen waarom er in de openingsminuten bijzonder veel animo was op de nog maar net afgeronde omloop. Zelfs Max Verstappen - die er normaal om bekend staat pas later op het asfalt te komen - was meteen present.

Verstappen opent voortvarend, maar Mercedes countert sterk

Verstappen was in de eerste training al prima uit de startblokken geschoten en de tweede sessie bleek van hetzelfde laken en pak. Nadat Lando Norris een eerste richttijd had genoteerd op softs, nam Verstappen het commando meteen over met 1.30.104. Het bleek genoeg om Charles Leclerc en Esteban Ocon voor te blijven, al bleef het voor een echte indicatie wachten op een serieuze run van Mercedes op mediums. Lewis Hamilton kwam in zijn eerste poging niet verder dan de vijfde tijd en strandde op meer dan een tiende van Verstappen.

Het gaf de burger bij Red Bull wat moed, al moest het echte antwoord van Mercedes toen nog komen. Met een extra run op de gele band wist de brigade van Toto Wolff namelijk wel en ook zeer overtuigend orde op zaken te stellen. Na een kortstondige eerste plek van nota bene Yuki Tsunoda bracht Mercedes de verwachte verhoudingen op het bord. Hamilton posteerde zichzelf bovenaan de tijdenlijst met 1.29.018 en zag teammaat Valtteri Bottas aansluiten op slechts 0.061 van een seconde. Verstappen verbeterde zichzelf eveneens, maar moest een passend antwoord op de versnelling van Mercedes schuldig blijven. Op mediums gaf hij 0.272 seconde toe op zijn titelrivaal.

Verkeer een probleem, zware klap voor Leclerc

Het tekent de verhoudingen op mediums, al moet daarbij worden aangetekend dat Mercedes de verse krachtbron van Hamilton nog niet achterin de W12 had gelepeld. Voor zaterdag zit er - in ieder geval qua topsnelheid - nog meer in het vat. Dat laatste moet ook in het achterhoofd worden gehouden bij de kwalificatiesimulaties, waarvoor teams halverwege de training het zachtste rubber van stal haalden. Die simulaties gingen overigens zeker niet zonder slag of stoot. Zo verremde Verstappen zich bij zijn eerste poging in bocht 1 en klaagde hij nadien over een beroerd gevoel aan de voorkant van de auto. Mercedes verging het niet veel beter. Zo knalde Hamilton bij het uitkomen van bocht 10 bijna achterop een Alfa en ging zijn tweede aanzet eveneens de mist in door verkeer.

Dat laatste markeert meteen een aspect waar het dit weekend nog veel vaker over zal gaan. Aan de kant gaan voor blauwe vlaggen is op het smalle stratencircuit al lastig genoeg en bovendien is het snelheidsverschil tussen coureurs in een out-lap en die in een snelle ronde extreem groot. Het kan op zaterdag en zondag nog voor serieuze problemen zorgen, al was het gevolg op vrijdag vooral dat Verstappen en Mercedes de rondjes op soft niet naar wens konden afwerken. Verstappen verbeterde zichzelf weliswaar op de zachtste compound, maar dat bleek niet genoeg om Mercedes van de troon te stoten. Daarvoor kwam hij 0.195 van een seconde tekort.

De enige significante verbetering op softs kwam op naam van Pierre Gasly. De Fransman kon niet voorkomen dat de toptijd van Hamilton op medium intact bleef, maar sloot achter de Mercedessen wel keurig aan op P3. Achter Verstappen completeerden Fernando Alonso en Ocon de top-zes, hetgeen veel zegt over de snelheid van Alpine. Charles Leclerc is normaal ook een vaste waarde bij die eerste zes, maar hij baarde in de slotminuten op een andere en compleet ongewenste manier opzien. De Monegask crashte keihard in bocht 22, met bijzonder veel schade aan zijn Ferrari en het nieuwe chassis tot gevolg. Leclerc kon gelukkig op eigen kracht uit het wrak stappen, al betekende zijn zware impact wel meteen het einde van de tweede training. In de tijdenlijst bezet Leclerc de tiende plek, al is dat slechts bijzaak na de harde klap.

De afsluitende vrije training voor de Grand Prix van Saudi-Arabië begint zaterdag om 15.00 uur Nederlandse tijd. Alle baanactie is dan weer rechtstreeks te volgen in het liveblog van Motorsport.com Nederland.

Uitslag - Tweede training F1 Grand Prix van Saudi-Arabië