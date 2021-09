Hamilton over mogelijk boegeroep: “Omzetten in iets positiefs”

Na de clash tussen Max Verstappen en Lewis Hamilton tijdens de eerste ronde van de Britse Grand Prix lieten Nederlandse fans in Hongarije duidelijk merken dat ze niet gecharmeerd waren van de actie van de Mercedes-coureur. Mogelijk dat de reactie van het publiek de komende dagen nog sterker zal zijn, wanneer de Brit in actie komt op Circuit Zandvoort, waar dagelijks 70.000 Nederlandse fans langs de baan zitten.

“Het is natuurlijk iets wat je kan verwachten”, reageerde Hamilton tijdens de persconferentie op donderdag op de vraag van Motorsport.com hoe hij om zal gaan met eventueel boegeroep. “We zien overigens overal veel oranje fans. Hoe dan ook, ik zou zelf nooit naar een evenement gaan om boe te roepen naar iemand. Maar ik snap dat het gebeurt. Je ziet het ook bij voetbalwedstrijden. Het is gewoon de passie die de fans hebben of beter gezegd de afkeer die ze hebben tegen de opponent. Ik respecteer dat.”

Max Verstappen liet eerder op de dag weten zich niet geroepen te voelen om de fans op te roepen geen boe te roepen naar Hamilton. Gevraagd of hij wel bereid zou zijn om de Britse fans hiertoe op te roepen, mocht de situatie omgekeerd zijn, zei de zevenvoudig Formule 1-kampioen. “De Britse fans doen gelukkig niet aan boegeroep. De Britse fans zijn fantastisch. Ik kan me niet herinneren dat ik ooit boegeroep heb gehoord van de Britse fans gedurende mijn tijd in de Formule 1. Ik heb niet het beste geheugen, maar ik ben daar er zeker van dat dit nooit is gebeurd. Maar ik ben het er in het algemeen niet mee eens als het gebeurt. We doen allemaal ons best om een zo goed mogelijke prestatie te leveren. Maar zoals ik zei, het is onderdeel van sport.”

Hamilton leeft mee met de Team LH-fans, die komende dagen omringd zijn door een zee van oranje. “Ik heb ook enkele fans in Nederland, waar ik heel erg blij mee ben. Ze vormen waarschijnlijk maar een kleine groep op de tribunes dit weekend. Maar ik heb bewondering voor ze aangezien zij ook het boegeroep moeten trotseren. Maar dat is sport en ik probeer die energie die ze op me richten in mijn rijden te stoppen en om te zetten in iets positiefs.”