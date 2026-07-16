Hamilton blijft de F1-simulator van Ferrari links laten liggen: ‘Het heeft me enorm geholpen’
Hamilton blijft al twee maanden weg van de simulator van Ferrari, en zijn beslissing blijkt terecht te zijn gezien zijn laatste F1-resultaten
Lewis Hamilton houdt vast aan zijn besluit om de Formule 1-simulator van Ferrari niet te gebruiken – en volgens hem is dat maar goed ook.
In de aanloop naar de Grand Prix van Canada in mei besloot Hamilton te stoppen met het gebruik van de simulator in Maranello, omdat hij vond dat de correlatie niet goed genoeg was en hij zich met dat hulpmiddel niet goed kon voorbereiden.
Sindsdien heeft de zevenvoudig wereldkampioen iedereen op de startgrid achter zich gelaten, inclusief de Silver Arrows, met 96 punten tegen Kimi Antonelli’s79, de 74 van George Russell en de 49 van Charles Leclerc, hoewel pech bij Mercedes hieraan heeft bijgedragen en zijn Ferrari-teamgenoot ook zijn eigen tegenslagen heeft gehad.
Toen Motorsport hem vroeg of hij de simulator sinds Canada had gebruikt, antwoordde Hamilton eenvoudigweg: „Nee.” Toen hem werd gevraagd in hoeverre dit hem de afgelopen paar races heeft geholpen, glimlachte hij: „Enorm.
„Ik heb er vorig jaar de hele tijd mee gewerkt, maar zoals ik al zei: toen ik de eerste paar jaar bij Mercedes zat, gebruikte ik hem niet. Naarmate de simulator zich verder ontwikkelde, was er een moment waarop we hem niet meer gebruikten.
"Ik rijd al sinds 1997 in simulators en het kunnen echt krachtige en nuttige hulpmiddelen zijn, maar ze kunnen je ook op het verkeerde been zetten. Ik merkte vooral vorig jaar dat dat het geval was, en ook in de jaren daarvoor, toen ik bij Mercedes zat, was het vrijwel hetzelfde, dus daarom gebruikte ik het niet. Sinds ik ermee ben gestopt, zijn mijn prestaties veel, veel beter geworden.”
Lewis Hamilton, Ferrari
Foto door: Simon Galloway / LAT Images via Getty Images
Hamilton verwacht echter wel dat Ferrari het op Spa-Francorchamps moeilijker zal krijgen tegen Mercedes, nadat Leclerc de vorige race de Britse Grand Prix won.
“Op dit circuit is het erg moeilijk,” meende de Brit. “Dit circuit bestaat uit heel veel rechte stukken. We gingen naar Silverstone en dachten dat het vermogen veel lager zou liggen, maar in de bochten was de auto snel, dus het ging veel beter dan we hadden verwacht.
“Dus we komen hier weer zonder echt te weten wat we kunnen verwachten, behalve dan dat dit circuit zo’n 50% meer rechte stukken heeft. Ik denk dat er in de vorige race nog steeds een verschil was van misschien drie of vier tienden, dus hier verwachten we waarschijnlijk dat het iets meer zal zijn. Maar we doen alles wat we kunnen.
“Wat de upgrades betreft, ben ik zo trots op het team; ze blijven gewoon doorzetten om de auto te optimaliseren. We brengen er elke week kleine aanpassingen in aan, wat geweldig is om te zien. In plaats van één upgrade die pas maanden later komt, volgt er elk weekend een nieuwe, waarbij we de auto steeds een beetje verbeteren zodra we iets ontdekken.”
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