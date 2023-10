Hamilton blij met updates Mercedes: Kan bochten beter aanvallen

Waar het Formule 1-weekend in Austin voor Lewis Hamilton met een diskwalificatie in een bittere teleurstelling eindigde, was de Brit wel tevreden met de updates die Mercedes meenam. "Dit weekend was voor ons een hele goede stap, dat me ook nog eens meer vertrouwen geeft om de bochten aan te vallen", vertelde de recordkampioen, nog voordat de diskwalificatie bekend werd. "Ik had het op deze baan erg naar mijn zin met de auto. We moeten nog een aantal fundamentele problemen van de auto aanpakken, maar dat gaat niet veranderen tot volgend jaar."

Volgens Hamilton heeft de vernieuwde vloer onder de auto niet alleen voor een snellere auto gezorgd. "De upgrade zelf was misschien een tiende waard, maar het vertrouwen dat ik er door heb gekregen is minstens een tiende waard", aldus de Engelsman. "Het is dus erg interessant om dit te zien, het levert dus twee keer iets op." De 38-jarige coureur is ook tevreden met de ontwikkeling die de auto doormaakt: "Het was positief om de stappen die we zetten ook te kunnen voelen."

Ook teambaas Toto Wolff is blij, de Oostenrijker noemt het een geslaagd experiment. Het hele seizoen heeft de W14 moeite om goed door de snellere bochten heen te gaan, waardoor de coureurs daar met weinig vertrouwen reden. "Het gaf ons een indicatie of we op de goede weg zijn", aldus de teambaas, die in Austin na twee races afwezigheid weer aanwezig was. "De update functioneerde vanaf moment één goed. Lewis vertelde dat hij de achterkant kon voelen, George heeft nog niet het gevoel gehad dat hij de auto kon voelen. We moeten daar van leren, dat is nog een belangrijke factor."

Lievelingscircuit Austin

Het was opmerkelijk dat Hamilton juist op het circuit in Austin er goed bij zat, maar aan de andere kant ook weer niet. De Mercedes-man noteerde in het verleden goede resultaten in Amerika. Wolff denkt dat het de goede race niet daar aan te wijten is. "Wanneer Lewis in goede vorm is, dan is hij niet te houden. Maar ik denk niet dat onze goede prestaties zo goed waren omdat Lewis van het circuit in Austin houdt."