Hamilton blij met strategie tijdens inhaalrace in Monza

Lewis Hamilton startte de race vanaf de laatste startrij vanwege het incasseren van een gridstraf. Deze straf had de Engelsman opgelopen nadat zijn team Mercedes ervoor had gekozen om hem een nieuwe power unit te geven voor de Grand Prix van Italië. Hoewel zijn opmars niet voorspoedig verliep in de beginfase van de race, heeft de zevenvoudig wereldkampioen zich alsnog teruggeknokt tot P5, mede door de keuze om wederom buiten te blijven tijdens een late safety car.

Na de race in Zandvoort was Hamilton niet te spreken over het team en de keuze om buiten te blijven op oude mediums na een late safety car, daar waar hij met gemak ingehaald werd door concurrenten. Toch legt Hamilton uit waarom hij vindt dat zijn team in Monza wél de goede keuze heeft gemaakt: “Mijn banden voelden niet slecht. Het voelde alsof ik de temperatuur er goed in kon houden. Daarnaast zaten er twee concurrenten in mijn pit window. Als ik naar binnen was gegaan, dan was ik achter twee andere rijders beland. Ik wilde dat risico niet nemen,” aldus de Brit. “Achteraf was het een goed einde van de race,” concludeert Hamilton.

De Brit geeft toe erg genoten te hebben van de inhaalrace in Monza. “Het is duizend keer leuker om te strijden met andere rijders,” aldus de Mercedes-coureur. “Vechten om positie is veel leuker dan eerste starten en wegrijden. Het is een ander soort uitdaging. Maar wel een uitdaging die ik veel leuker vind,” zo stelt Hamilton.