"Het was een leuke race", vertelt Mercedes-rijder Lewis Hamilton na afloop van de Formule 1-sprintrace in Austin, die startte van P3 en na bocht één Ferrari-coureur Charles Leclerc al passeerde. "We hadden een goede start richting bocht één en hebben een goed gevecht gehad met Charles. Daarna probeerde ik in het begin [van de race] dichter bij Max [Verstappen] te komen." Daarin slaagde de zevenvoudig wereldkampioen Formule 1 niet, want hij moest uiteindelijk bijna tien seconden toegeven op de Red Bull-rijder: "Zijn pace is ontegenzeggelijk [goed] op dit moment, maar ik ben wel dat ik dichter bij ben."

Dat het gat zo groot is, is volgens Hamilton niet echt zorgwekkend, maar laat wel zien dat Mercedes nog niet uitontwikkeld is. "We hebben nog een hele weg te gaan om de pace te evenaren die hij door de hele race heeft laten zien", aldus de Britse recordkampioen. "Maar desondanks ben ik heel blij om weer terug op het podium te staan." De terugkeer op nhet podium is voor Hamilton welkom, want de strijd voor P2 in het wereldkampioenschap ligt nog altijd wagenwijd open. Het helpt dan ook dat Sergio Perez zijn Red Bull niet meer in de top weet te krijgen, want ook in de sprintrace leverde de Mexicaan weer punten in ten opzichte van zijn Engelse concurrent. Het gat is nu nog maar 27 punten.

Voor de Grand Prix is Hamilton er zeker van dat Verstappen gaat naderen. De Nederlandse coureur moet de race vanaf P6 starten na de zware kwalificatie. "Uiteindelijk zal hij met de pace van vandaag snel in onze nekken gaan hijgen", vertelt Hamilton over de verwachtingen voor de race, maar hij kijkt ook naar voren en hoopt daarin ook op de vrees van de concurrenten voor de jagende Verstappen. "Ik hoop dat het onze strijd met Charles en Lando [Norris] openbreekt, want onze pace ligt heel dicht bij elkaar. Hopelijk hebben we een goed gevecht en kunnen we Max achter ons houden." De Mercedes-man houdt wel rekening met het feit dat Verstappen sneller kan zijn: "Lukt dat niet [om Verstappen achter te houden], dan is dat geen probleem."