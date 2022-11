Hamilton gekscherend: "Blij dat ik na dinsdag nooit meer in de W13 rijd"

Hoewel Mercedes in Austin, Mexico en natuurlijk Brazilië uitstekend voor de dag kwam, kwam het er in de kwalificatie in Abu Dhabi niet uit. In de trainingen kon het Duitse merk het tempo van Red Bull prima volgen, maar toen het erop aankwam moest onder meer Lewis Hamilton een kleine zeven tienden laten op de poletijd van Max Verstappen. Na afloop laat de zevenvoudig wereldkampioen weten dat een aantal vervelende problemen weer terug zijn, waaronder porpoising. Wel bleef de Engelsman zijn teamgenoot George Russell met slechts 0.003 seconde voor.

Achteraf stelt Hamilton dat de kwalificatie voor de Grand Prix van Abu Dhabi redelijk normaal verliep. "Ik had alleen het gat niet zo groot verwacht", zegt de Mercedes-coureur tegen onder meer Motorsport.com. "Op de rechte stukken verliezen we uiteindelijk zes tienden. Het lijkt wel een herhaling van een paar races voor Austin. Ook het stuiteren is weer terug. Al met al loopt het allemaal niet zo soepeltjes."

De W13 was met name begin 2022 een lastig pakket, maar beetje bij beetje kreeg Mercedes de auto meer onder controle. In Abu Dhabi is het team niet terug bij af, maar is het duidelijk dat de problemen nog niet helemaal weg zijn. Wat moet er volgens Hamilton gebeuren voor 2023? "Het is zaak om een efficiëntere auto te bouwen", vervolgt hij. "Iedereen bij het team weet waar de problemen zitten. Ik heb er dan ook alle vertrouwen in dat de volgende auto deze karaktertrekken niet bevat." Hamilton is dinsdag wel van de partij bij de traditionele test in Abu Dhabi. "Maar ik ben blij als die dag op z'n einde loopt. Dat is dan de laatste keer dat ik deze auto moet besturen. Ik ben niet van plan om ooit nog in deze auto te rijden. Wat mij betreft laat ik hem ook niet in mijn contract opnemen", zegt hij lachend.

