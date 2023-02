Hamilton blij met kleur W14: "Alles gericht op de prestaties"

Voor het komende seizoen gebruikt Mercedes weer grotendeels het kleurenschema van de seizoenen 2020 en 2021, toen de W11 en W12 op verzoek van Hamilton zwart werden geschilderd om de diversiteitsproblemen in de autosport en het probleem van raciale ongelijkheid wereldwijd onder de aandacht te brengen. Hoewel Mercedes blij is dat de livery opnieuw die belangrijke boodschap kan uitdragen, is het belangrijkste doel dit keer om ervoor te zorgen dat de W14 op of zo dicht mogelijk bij de limiet van 798 kilogram blijft.

Toen het team voor 2022 terugkeerde naar een zilveren outfit, kwam het nooit aan die grens, omdat verschillende standaardonderdelen die door de FIA verdeeld werden, te zwaar waren. Aanvankelijk zou het minimumgewicht voor dit jaar worden verlaagd tot 796 kilogram. De FIA besloot echter om vast te houden aan de 798 kilogram, omdat de banden voor 2023 zwaarder zijn en alle teams met nieuwe elektronica moeten rijden. Mercedes zelf heeft extra aerodynamische onderdelen toegevoegd om de downforce terug te winnen die verloren is gegaan met het problematische W13-ontwerp, hetgeen met extra gewicht gepaard kan gaan.

Op de vraag van Motorsport.com wat hij vindt van de terugkeer naar een zwarte livery en de beslissingen daarachter, zei Hamilton bij de lancering van de W14 vorige week: "Vrijwel iedereen in het team, of in ieder geval in de pitbox, gaf de voorkeur aan de zwarte auto van vroeger. Dus iedereen is ermee akkoord. Iedereen vindt het leuk binnen het team." Naast het uiterlijk gaat het vooral om het gewicht, stelt Hamilton. "Vorig jaar hadden we het hele jaar overgewicht. We hadden zelfs in de laatste race een gewichtsprobleem. Dus dat was een belangrijk aandachtspunt, om ervoor te zorgen dat dat dit jaar niet het geval is. We zullen later zien of we de grens al dan niet hebben bereikt. Want zelfs vorig jaar dachten ze dat wij op gewicht zouden zijn, maar we zaten er ver overheen."

De zevenvoudig wereldkampioen is blij dat het gewichtsprobleem serieus is genomen door Mercedes. "Dit is te zien met de verf. We zien veel carbon en weinig verf op de auto. Het is het absolute minimum. Voor mij is dat positief, want het betekent dat alles is gericht op prestaties. Het gaat er niet per se om hoe hij eruit ziet, maar hoe snel hij gaat."