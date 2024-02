Hamilton blij met Mercedes W15 F1-auto: "Duidelijke verbetering"

Nadat George Russell namens het Formule 1-team van Mercedes woensdag de testdagen had geopend, mocht teamgenoot Lewis Hamilton donderdag plaatsnemen in de W15. De zevenvoudig wereldkampioen werkte in de ochtend een programma af om zoveel mogelijk aerodynamische data te verzamelen. Na de lunchpauze mocht de 39-jarige Brit wat langere stints afwerken én voor wat snellere rondetijden gaan. Met een 1.31.066 vond Hamilton zich uiteindelijk terug op de derde plek in de tijdenlijst. Daarnaast was hij met 123 rondjes een van de productiefste coureurs.

Na afloop van de testdag toonde de ervaren coureur zich tevreden over de nadere kennismaking met zijn strijdwapen voor 2024. "We hadden een productieve dag. De auto is ten opzichte van vorig jaar duidelijk verbeterd en hij is veel beter te besturen", verklaart Hamilton. "Ik wil iedereen [in de fabriek] in Brackley en Brixworth enorm bedanken. Zij hebben zich het afgelopen jaar ingezet om dit af te leveren. Ik ben erg dankbaar voor al hun harde werk."

Ondanks dat het een goede start is, weet Hamilton dat er nog een lange weg te gaan is. "We moeten natuurlijk nog heel wat progressie zien te boeken, maar dit is een mooie basis waar we op verder kunnen bouwen. We moeten ons blijven concentreren en hard blijven werken", aldus de 103-voudig Grand Prix-winnaar. "We moeten blijven verbeteren, deze week en de rest van het seizoen."

Vrijdag wordt de driedaagse Formule 1-test in Bahrein afgesloten. Hamilton zal dan opnieuw op de baan te zien zijn. De coureur uit Stevenage neemt de ochtendsessie bij Mercedes voor zijn rekening, waarna Russell in de middag het testprogramma van de Duitse fabrieksformatie mag afronden. "Ik kijk ernaar uit om morgenochtend weer in de auto te zitten. Ik hoop dat we door blijven leren", aldus Hamilton.

Het wordt vrijdag een historische testdag. Aan het einde van het komende seizoen trekt Hamilton na twaalf jaar namelijk de deur bij Mercedes dicht, om daarna bij Ferrari nog een paar jaar op jacht naar succes te kunnen gaan. Het is vrijdag dus de laatste keer dat we de succesvolle coureur namens Mercedes tijdens een testdag in actie zien.