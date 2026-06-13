Hamilton blij met gewaagd F1-design Ferrari in 2026: "Horen te innoveren"

Misschien had Lewis Hamilton vorig jaar nog niet volledig beseft waar hij aan begon toen hij de overstap maakte naar Ferrari. Alle ophef rond zijn komst naar het langst actieve team in de Formule 1 ten spijt, zijn eerste seizoen verliep teleurstellend.

Zijn vorm in 2026 laat echter een wereld van verschil zien. Veel van zijn frustraties kwamen voort uit Ferrari's beslissing om de ontwikkeling van de 2025-auto al vroeg stop te zetten en vrijwel alle aandacht vanaf april te richten op de auto voor 2026.

De bolide van 2025 was in veel opzichten een doorontwikkeling van zijn voorganger uit 2024, zij het met een ingrijpende wijziging aan de voorwielophanging die mogelijk meer ontwikkelingstijd nodig had gehad. Bovendien was de auto al in productie toen Hamilton zich bij Ferrari aansloot. De zevenvoudig wereldkampioen moest zich daardoor aanpassen aan een auto waarop hij zelf geen enkele invloed had gehad.

Daarnaast verliep ook de samenwerking binnen het team niet direct vlekkeloos. Hoewel Ferrari dat vorig jaar enigszins probeerde te bagatelliseren, was duidelijk dat er veranderingen nodig waren aan Hamiltons kant van de garage. Riccardo Adami is inmiddels teruggetreden als race-engineer, terwijl Carlo Santi die rol heeft overgenomen.

Hamilton omschreef Santi eerder als de "Italiaanse Bono", een verwijzing naar Peter Bonnington, zijn race-engineer bij Mercedes. Volgens de Brit hebben de twee een uitstekende samenwerking opgebouwd. Dat geldt volgens hem inmiddels voor het hele team, waardoor hij het gevoel heeft dat hij en Ferrari volledig op één lijn zitten.

"Het eerste deel van het seizoen is geweldig geweest. Natuurlijk had het nog beter gekund, maar het gevoel is zeer positief. De harmonie tussen mijzelf, mijn persoonlijke team en het raceteam is beter dan ooit", zei Hamilton. "Het heeft ons een jaar gekost om elkaar echt te leren kennen, maar we zijn nu meer op elkaar afgestemd dan ooit. Dat vormt een sterke basis om verder op voort te bouwen.

Lewis Hamilton ziet Ferrari nu meer luisteren naar zijn feedback. Foto door: Sam Bagnall / Sutton Images via Getty Images

"Er ligt nog steeds enorm veel werk voor ons. We moeten nog steeds verbeteringen doorvoeren. Wat betreft het motiveren van het team: iedereen is hier ongelooflijk gepassioneerd. Als je teruggaat naar de fabriek zie je een liefde voor het team zoals ik die nergens anders heb meegemaakt. Het gaat erom die energie in de juiste richting te sturen. Dat is wat ik probeer te doen."

Ferrari luistert nu naar zijn feedback

Hamilton legde uit dat hij vorig jaar veel tijd heeft besteed aan het aandragen van veranderingen binnen de organisatie en aan verzoeken om bepaalde eigenschappen van de auto aan te passen. Omdat de ontwikkeling van de 2025-auto al vroeg werd stopgezet, konden veel van die ideeën toen niet meer worden doorgevoerd.

Voor 2026 ligt dat anders. Hamilton is inmiddels volledig geïntegreerd binnen Ferrari en zegt dat zijn feedback niet alleen wordt gehoord, maar ook daadwerkelijk wordt verwerkt door de ontwerpafdeling van de Scuderia. Daarnaast heeft hij het team aangemoedigd om innovatiever te werk te gaan bij de ontwikkeling van de nieuwe auto.

Ferrari heeft inderdaad een aantal opvallende technische oplossingen geïntroduceerd. Het bekendste voorbeeld is de zogeheten 'Macarena-vleugel', die omklapt om luchtweerstand te verminderen wanneer het actieve aerodynamicasysteem in de straight mode wordt geactiveerd. Ook experimenteerde Ferrari met winglets in de uitlaatopening, een oplossing die inmiddels door vrijwel het gehele veld is overgenomen.

"Wanneer je precies weet wat nodig is om beter te worden en je dat voortdurend roept, maar er gebeurt niets omdat het niet direct mogelijk is of omdat de ontwikkeling maanden duurt of pas een jaar later kan vanwege de reglementen, dan voelt dat alsof je steeds met je hoofd tegen een muur loopt. Dat is zwaar", vervolgde Hamilton.

"Daarom is het prettig om nu in een andere situatie te zitten. Vorig jaar vroeg ik bijvoorbeeld voortdurend: 'Waar is onze innovatie? Ferrari zou de innovator moeten zijn. Ferrari zou het team moeten zijn dat door alle anderen wordt gekopieerd.'

"Dit jaar zie je dat wij met innovatieve oplossingen komen die vervolgens door andere teams worden overgenomen. En er komt nog veel meer innovatie aan, wat enorm spannend is.

Vergelijking van Ferrari's verschillende achtervleugels voor de SF-26.

"Dat ik nu daadwerkelijk zie dat sommige van die dingen gebeuren, en dat Fred [Vasseur] geweldig met mij heeft samengewerkt om bepaalde veranderingen door te voeren die ik graag wilde zien, geeft me de vrijheid om gewoon te doen waar ik goed in ben."

Ondanks de positieve ontwikkelingen denkt Hamilton dat Ferrari nog niet op het niveau van Mercedes zit. Volgens hem moet de SF-26 vooral meer neerwaartse druk genereren om regelmatig de strijd aan te kunnen gaan met het team uit Brackley.

Ferrari heeft daarnaast via het ADUO-systeem toestemming gekregen voor twee upgrades aan de krachtbron. Eventuele verbeteringen aan dat onderdeel zullen echter naar verwachting pas op langere termijn hun effect hebben.

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