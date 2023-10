Hamilton stelt dat meer auto's illegaal waren in GP van Amerika

De FIA controleerde na afloop van de race in Austin slechts vier wagens, waarvan er twee - die van Lewis Hamilton en Charles Leclerc - gediskwalificeerd werden. Hun plank onder de wagen was te ver afgesleten. Hoewel 50 procent van de gecontroleerde auto’s illegaal verklaard werd, heeft de FIA niet meer wagens bekeken. En dat frustreert Hamilton: “Ik heb van verschillende bronnen gehoord dat er nog veel andere auto’s ook illegaal waren. Die zijn echter niet gecontroleerd, dus zij kwamen ermee weg. Ik loop hier al zestien jaar rond. Er zijn tijden geweest dat mensen wegkwamen met bepaalde dingen, en anderen gewoonweg pech hadden omdat zij wel gecontroleerd werden. Er moet gewoonweg een betere structuur komen om er zeker van te zijn dat alles eerlijk verloopt.”

F1-update: Extra beveiliging Verstappen in Mexico, Hamilton denkt dat meer auto's illegaal waren

De Brit hoorde het nieuws van zijn diskwalificatie toen hij in het ijsbad zat om te herstellen van de inspanningen tijdens de race waarin hij als tweede over de meet kwam: “Toto kwam naar me toe rennen en vertelde me het nieuws. Ik was er uiteraard kapot van, want het was een geweldige dag en een geweldige race. Pas toen ik thuis was hoorde ik alle details.”

Geen bewuste actie

Volgens de zevenvoudig wereldkampioen heeft de diskwalificatie niets te maken met de zoektocht naar meer snelheid. Er werd gesuggereerd dat Mercedes de rijhoogte verlaagd zou hebben om zo beter voor de dag te komen. “Vorig jaar werkte onze auto het beste als hij superlaag stond. We waren laag en stijf. Onze auto werkt nu beter met een hogere rijhoogte. Het is dus niet zo dat we gewoon de rijhoogte te laag hebben afgesteld. Het was een ongelukkig scenario. Een marge van 0,05 millimeter bij de achterste skid, dat maakt niet het verschil tussen winnen of verliezen. Dus die fout was niet de reden dat we zo snel waren. Daarom is het ook zo pijnlijk.”

Analyse van de diskwalificatie: Formule 1 F1 Tech: Hoe Mercedes en Ferrari in de fout gingen met de plank