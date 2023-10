Hamilton bewaart rust in FIA-onderzoek oversteken baan Qatar

Na de Formule 1-race in Qatar ging het voor Lewis Hamilton over de manier waarop hij ongeoorloofd de baan over stak. De Brit moest als straf 50.000 dollar neertellen, maar de FIA besloot dat er nog meer onderzoek gedaan moest worden.

Over dat onderzoek maakt de recordkampioen zich geen zorgen. "Ik heb niet het idee dat ze mij eruit hebben gepikt", vertelt Hamilton op een vraag van Motorsport.com over dit onderzoek. "Ik denk dat het uiteindelijk een kwestie van slechte communicatie was. Ik denk niet dat wat ze gezegd hebben ook zo bedoeld is." De FIA maakte in een statement bekend het oversteken nader te gaan onderzoeken vanwege de voorbeeldfunctie die Hamilton als zevenvoudig F1-kampioen heeft. "De FIA is bezorgd wat dit voorval voor beeld creëert bij de jongere coureurs", las het statement.

De onderzoeken van de FIA hebben extra aandacht gekregen na een incident tijdens een kartrace in Italië. De Britse karter Joe Turney wilde daar zijn eigen kart terug op de baan duwen, maar werd daarbij geraakt door een andere deelnemer. Daarbij liep Turney fikse blessures op. "We moeten er echt voor zorgen dat we continu op veiligheid focussen", zegt Hamilton over het onderzoek en het kartincident. "De FIA heeft met mij hierover gesproken en hun punt is echt belangrijk. Toen ik bij de stewards zat moest ik toegeven dat ik in de heat of the moment de verkeerde beslissing had genomen."

De Brit erkent een voorbeeld te zijn en dat hij juist daarom dit soort dingen niet wil doen. "We moeten deze boodschap juist aan jongere coureurs laten zien", aldus Hamilton. "Dit is niet iets wat ze moeten doen. Ik heb mijn excuses op dat moment aangeboden en ik denk dat ik er nu voor moet zorgen dat ik dit niet nog een keer laat gebeuren."

Hamilton stak tijdens de Grand Prix van Qatar de baan over na een startcrash met Mercedes-teamgenoot George Russell. Eerstgenoemde coureur kreeg voor zijn oversteek een boete van 25.000 dollar plus een voorwaardelijke boete met dezelfde hoogte, die hij bij een eerder incident dit seizoen opgelegd kreeg. Ook heeft Hamilton zijn eerste reprimande van het jaar ontvangen.