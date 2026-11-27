Formule 1 GP van Qatar

Lewis Hamilton bevestigt 'positieve' gesprekken met Charles Leclerc na clash in Las Vegas

De Ferrari-coureur zegt dat hij en Charles Leclerc samen om tafel hebben gezeten na hun botsing in Las Vegas

Lydia Mee Stuart Codling

Gepubliceerd: 27 nov 2026, 10:29

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Zevenvoudig Formule 1-kampioen Lewis Hamilton zegt dat de gesprekken bij Ferrari sinds de Grand Prix van Las Vegas “positief” zijn verlopen. Hij denkt dat hij en teamgenoot Charles Leclerc samen verder kunnen na hun meest recente aanvaring.

Leclerc tikte Hamilton in de rondte terwijl de teamgenoten in Las Vegas om de zesde plaats vochten, drie weken na een eerdere aanvaring tijdens de Grand Prix van Mexico. Leclerc kreeg een tijdstraf van 10 seconden en werd tiende, terwijl Hamilton zich herstelde tot de zevende plek.

Teambaas Fred Vasseur noemde het incident “een gebrek aan respect voor het team” en zei dat de boodschap van Ferrari na Mexico duidelijk was geweest.

In gesprek met de media in Qatar wilde Hamilton niet in detail treden over wat er sindsdien is besproken, maar hij maakte wel duidelijk dat de gesprekken goed zijn verlopen.

“Alles blijft intern. Maar het waren goede gesprekken”, zei hij. “Positief, ja. Het is positief geweest. Charles en ik zaten hier eerder ook samen en hebben toen ook een goed gesprek gehad.”

Op de vraag of de twee nu in harmonie verder kunnen, was Hamilton duidelijk.

“Dat denk ik wel. Dat denk ik wel. We gaan het uitzoeken. Uiteindelijk zijn we teamgenoten en we leren altijd van dit soort ervaringen, ook al lijkt dat misschien niet altijd zo”, zei hij.

Lewis Hamilton, Ferrari

Photo by: Guido De Bortoli / LAT Images via Getty Images

“Maar we zullen lessen trekken uit deze moeilijke periode. Ik geloof nog steeds in alles wat we op de achtergrond aan het bouwen zijn en waar we naartoe werken.”

Hamilton zei dat hij en Leclerc elke race al “bocht voor bocht” hebben doorgenomen, maar gaf toe dat geen enkel plan elke situatie op de baan kan afdekken.

“Je kunt nooit alles afdekken, want elke situatie is anders”, zei hij.

“Er zal altijd iets nieuws zijn dat je misschien niet hebt voorzien. Maar je moet ook op je instinct vertrouwen en in de kern moet het team altijd vooropstaan.”

Hij denkt dat de moeilijke momenten Ferrari op de lange termijn sterker zullen maken.

“Dit zijn absoluut heel, heel uitdagende tijden voor Fred, Charles en mij. Maar dit zijn ook de momenten waarop je echt leert en dichter naar elkaar toegroeit, door met elkaar te praten, te communiceren en samen om tafel te gaan zitten”, zei Hamilton.

De Brit verwacht ook in de winter contact te houden met Leclerc, wanneer de twee “niet in competitie” zijn en Leclerc aan het wennen is aan zijn leven als kersverse vader.

“Ik twijfel er niet aan dat we volgend jaar terugkomen, hard samen zullen werken en er beter voor zullen staan. Hopelijk kunnen we betere processen neerzetten, zodat we het team echt naar een hoger niveau kunnen tillen”, zei hij.

Ferrari begint aan de laatste twee races als tweede in het constructeurskampioenschap, met 77 punten voorsprong op Red Bull.

Foto's van de GP van Qatar - donderdag





GP van Qatar – donderdag, in foto’s





GP van Qatar – donderdag, in foto’s





GP van Qatar – donderdag, in foto’s





GP van Qatar – donderdag, in foto’s





GP van Qatar – donderdag, in foto’s





GP van Qatar – donderdag, in foto’s





GP van Qatar – donderdag, in foto’s





GP van Qatar – donderdag, in foto’s





GP van Qatar – donderdag, in foto’s





GP van Qatar – donderdag, in foto’s





GP van Qatar – donderdag, in foto’s





GP van Qatar – donderdag, in foto’s





GP van Qatar – donderdag, in foto’s





GP van Qatar – donderdag, in foto’s





GP van Qatar – donderdag, in foto’s





GP van Qatar – donderdag, in foto’s





GP van Qatar – donderdag, in foto’s





GP van Qatar – donderdag, in foto’s





GP van Qatar – donderdag, in foto’s





GP van Qatar – donderdag, in foto’s





GP van Qatar – donderdag, in foto’s





GP van Qatar – donderdag, in foto’s





GP van Qatar – donderdag, in foto’s





GP van Qatar – donderdag, in foto’s





GP van Qatar – donderdag, in foto’s





GP van Qatar – donderdag, in foto’s





GP van Qatar – donderdag, in foto’s





GP van Qatar – donderdag, in foto’s





GP van Qatar – donderdag, in foto’s





GP van Qatar – donderdag, in foto’s





GP van Qatar – donderdag, in foto’s





GP van Qatar – donderdag, in foto’s





GP van Qatar – donderdag, in foto’s





GP van Qatar – donderdag, in foto’s





GP van Qatar – donderdag, in foto’s





GP van Qatar – donderdag, in foto’s





GP van Qatar – donderdag, in foto’s





GP van Qatar – donderdag, in foto’s





GP van Qatar – donderdag, in foto’s





GP van Qatar – donderdag, in foto’s





GP van Qatar – donderdag, in foto’s





GP van Qatar – donderdag, in foto’s





GP van Qatar – donderdag, in foto’s





GP van Qatar – donderdag, in foto’s





GP van Qatar – donderdag, in foto’s





GP van Qatar – donderdag, in foto’s





GP van Qatar – donderdag, in foto’s





GP van Qatar – donderdag, in foto’s





GP van Qatar – donderdag, in foto’s





GP van Qatar – donderdag, in foto’s

Formule 1

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