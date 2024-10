Russell start F1-race Austin vanuit de pitstraat na ingrijpende herstelklus W15

Het ongeluk aan het einde van Q3 leverde flink wat schade op aan de auto van Mercedes-coureur George Russell. Normaal is dat geen probleem, maar omdat de W15 met gloednieuwe onderdelen was uitgerust, waarvan nog geen reserveonderdelen van bestaan, bood Lewis Hamilton al aan om zijn nieuwe onderdelen af te staan aan Russell.

In een regulier raceweekend is het tijdens parc fermé niet toegestaan om van specificatie te wisselen. Een dergelijke handeling wordt dan bestraft met een start vanuit de pitstraat. Onder het sprintformat mag dit echter wel, mits het team kan aantonen dat het niet voldoende reserveonderdelen van de nieuwe specificatie heeft en dat de specificatie waarnaar wordt teruggegrepen al eens eerder in het seizoen is gebruikt in een kwalificatie of race.

Uiteindelijk werd de auto van Russell volledig opnieuw opgebouwd, met een waslijst aan nieuwe onderdelen, zo valt te lezen in het FIA-document dat naar buiten is gebracht. De W15 krijgt onder meer nieuwe ophangingen links- en rechtsvoor, een nieuwe voorvleugel, een nieuwe stuurstang, een nieuwe motorkap, een nieuwe radiator aan de rechterkant, nieuwe sidepods, een nieuwe spec vloer, nieuwe gordels en een nieuw stuur. Al met al genoeg redenen voor de FIA om Russell terug te zetten naar een start vanuit de pitstraat.

Wat betreft zijn crash in bocht 19 stak Russell de hand in eigen boezem. “Als we de auto tiptop in orde hebben, dan doen we al het hele seizoen mee voor poles en zeges”, vervolgt de Brit. “Vrijdag vochten we allebei mee voor pole, terwijl we zaterdag allebei bijna werden uitgeschakeld in Q1. In mijn laatste ronde in Q3 was ik echt aan het pushen. Ik probeerde snelheid te vinden die er uiteindelijk niet was en daar heb ik de prijs voor betaald. Ik ben echt teleurgesteld in mezelf. Iedereen heeft zo hard gewerkt aan de upgrades, maar die kunnen nu de prullenbak in.”

