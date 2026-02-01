Hamilton beoordeelt nieuwe F1-auto's: "Leuker om mee te rijden"

Lewis Hamilton begint over ruim een maand aan zijn twintigste seizoen in de Formule 1 en is dus bij uitstek geschikt om de verschillende generaties F1-wagens te beoordelen. De zevenvoudig wereldkampioen maakt de vijfde grote reglementswijziging uit zijn carrière mee en heeft zich in het verleden geregeld uitgesproken over welke auto's hij het prettigst vond.

Tijdens de besloten shakedown in Barcelona maakte Hamilton zijn eerste serieuze meters met Ferrari’s nieuwe SF-26, nadat hij eerder al een filmdag afwerkte op Fiorano. Samen met teamgenoot Charles Leclerc droeg Hamilton bij aan 444 ronden voor Ferrari op het Circuit de Barcelona-Catalunya. Hij noteerde bovendien onofficieel de snelste rondetijd van de testweek met een 1.16.348.

'Werk te doen'

Volgens Hamilton zijn de nieuwe auto’s leuker om mee te rijden, omdat ze minder op het scherp van de snede balanceren dan de vorige generatie. "Deze generatie auto’s is leuker om te rijden", vertelde Hamilton na afloop van de test. "Qua gevoel en balans merken we dat we veel minder downforce hebben dan in voorgaande jaren. Dat verandert de manier van rijden behoorlijk. Ze hebben overstuur, zijn fel en glijden meer, maar ze zijn makkelijker op te vangen. Ik zou zeker zeggen dat ze prettiger zijn."

Ingaand op de test zelf, was Hamilton meer dan tevreden. "We hebben natuurlijk nog werk te doen om te verbeteren, net als iedereen. Maar we hebben al een goede evaluatie gehad, iedereen zit er bovenop. Ik voel echt een winnaarsmentaliteit in elk persoon binnen het team, meer dan ooit. Dat is positief."

Lewis Hamilton, Ferrari Photo by: Ferrari

Ferrari koos er - samen met Red Bull Racing - bewust voor om op de eerste dag van de Barcelona-test in de regen te rijden. De overige teams besloten om die dag binnen te blijven en te wachten op drogere dagen, maar Hamilton wilde de kans juist benutten. Dat werd ingegeven door zijn ervaring van vorig jaar. Toen debuteerde hij bij Ferrari en moest hij direct tijdens de openingsrace in Melbourne onvoorbereid in de regen aan de bak. Achteraf noemde hij die race "erg zwaar."

Bewust voor regen gekozen

"Het begin van de week was wat ongebruikelijk met een volledig natte testdag, iets waar je normaal niet voor zou kiezen", zei Hamilton in Barcelona. "Maar vorig jaar reed ik mijn eerste natte Ferrari-meters pas tijdens de eerste Grand Prix en dat was heel lastig. Het was dus goed om nu die ervaring op te doen."

Hamilton prees vooral de betrouwbaarheid van de auto. "Als je ziet hoeveel kilometers we de afgelopen dagen hebben kunnen maken dankzij het werk van iedereen in de fabriek — daar ben ik echt dankbaar voor. Consistentie en geen grote problemen hebben is ontzettend belangrijk."

"Natuurlijk zijn er altijd kleine dingen, maar we hebben geen echte stilstand gehad", stipte Hamilton nog aan. "Misschien komt dat nog in de komende weken, maar tot nu toe waren het heel solide dagen."

