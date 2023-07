Het contract van Lewis Hamilton loopt eind dit jaar af en er staat nog altijd geen krabbel onder een nieuw contract. Beide partijen leken onlangs nog te hinten naar een deal binnen afzienbare tijd, maar ondertussen zijn er weer enkele weken verstreken, wat de geruchten aanwakkert dat de onderhandelingen niet soepel verlopen. Dat de prestaties van het team sinds vorig jaar ook niet naar wens zijn, helpt de situatie voor Hamilton niet. Wel heeft de coureur meermaals aangegeven voor altijd bij Mercedes te willen blijven om op die manier in de voetsporen van Sir Stirling Moss te treden.

Bij de persconferentie voorafgaand aan zijn thuisrace op Silverstone krijgt Hamilton de vraag of hij nog in het project van Mercedes gelooft, of dat hij aan iets anders wil beginnen. "Dat is helemaal niet waar ik aan denk", benadrukt Hamilton. "Voor het einde van het seizoen zullen we al gevorderd zijn met het contract. Ik geloof nog 100 procent in dit team. Het duurt langer dan we allemaal hadden gedacht om te komen waar we willen staan. Dat is zeker niet makkelijk, maar ik geloof dat we er zullen komen. We moeten gewoon blijven werken en dat is ook wat we proberen. Dat is ook waarom we hier met een update komen voor de voorvleugel en hopelijk hebben we de komende races nog meer nieuwe onderdelen. Ik push zo hard als ik kan, ik heb eerder deze week belangrijke vergaderingen gehad met het team. Ik heb met het hoofd van de aerodynamica-afdeling, ook over wat we in gedachten hebben voor de auto van volgend jaar."

Na de Grand Prix van Oostenrijk liet teambaas Toto Wolff optekenen dat de duur van het contract en het salaris voor Hamilton geen rol meer speelden in de contractonderhandelingen. Het ging volgens de Oostenrijker met name om de plannen voor de toekomst en de kleine lettertjes. Hamilton beaamt die uitspraken van Wolff. "Dat is correct", antwoordt de Brit kortaf.

Tussen die twee zit het verder ook wel goed, beklemtoont Hamilton. In Oostenrijk liet Hamilton duidelijk zijn ongenoegen over het gebrek aan snelheid in de Mercedes W14 blijken op de boordradio, waarop Wolff hem terugfloot: "Lewis, ik weet dat de auto slecht is. Probeer gewoon te rijden!" Hamilton stelt dat dat juist een aanmoediging was. "Het beste van onze samenwerking, is dat we rechttoe rechtaan kunnen zijn", geeft Hamilton aan. "Toto wilde me gewoon aanmoedigen, dat is zijn manier om dat te doen. We leren altijd van voorgaande races. Ik heb van mijn kant mijn opmerkingen teruggeluisterd en gekeken hoe ik er mentaal voor stond, ik zorg ervoor dat ik dat aanpas voor de toekomst."