Hamilton behoudt vierde plaats in de F1-GP van België; monteur komt er ongedeerd vanaf
Hamilton behoudt zijn vierde plaats in de Grand Prix van België in de Formule 1, terwijl Ferrari een boete krijgt opgelegd wegens een onveilige vrijgave, waarbij de Brit een monteur aanreed
De monteur die tijdens de pitstop in de Formule 1-Grand Prix van België door Lewis Hamilton werd aangereden, is ongedeerd gebleven, zo heeft Ferrari bevestigd. Het team kreeg een boete van 30.000 euro opgelegd wegens het onveilig vrijgeven van de auto.
Hamilton kwam in ronde 20 onder een virtuele safety car binnen voor zijn enige pitstop en een straf van vijf seconden vanwege zijn aandeel in het contact met George Russell in de eerste ronde.
Na de bandenwissel probeerde een monteur nog snel de stand van de voorvleugel te aanpassen. Maar zonder dat de monteur dit wist, had de Brit al groen licht gekregen van de verkeersleider om de pitbox te verlaten, waardoor de monteur door de rechtervoorkant van de auto werd geraakt en op de grond viel.
Ferrari heeft inmiddels bevestigd dat het goed gaat met de betreffende monteur en dat hij geen verwondingen heeft opgelopen, maar Hamilton en het team moesten toch bij de FIA-wedstrijdcommissarissen verschijnen vanwege een vermeende onveilige vrijgave.
Het team heeft inmiddels een boete van 30.000 euro opgelegd gekregen, waarvan 10.000 euro voorwaardelijk is, en Hamilton behoudt zijn vierde plaats in de uitslag.
Het oordeel van de FIA-wedstrijdcommissarissen luidde: „De deelnemer (Scuderia Ferrari HP) krijgt een boete van € 30.000, waarvan € 10.000 voor 12 maanden wordt opgeschort, op voorwaarde dat de deelnemer in de tussentijd geen soortgelijke overtreding begaat en op de verdere voorwaarde dat de deelnemer binnen 14 dagen een rapport bij de FIA indient over het incident en de protocollen die zijn ingevoerd om het risico op een dergelijk incident in de toekomst te beperken.”
Lewis Hamilton, Ferrari
Foto door: Alastair Staley / LAT Images via Getty Images
De stewards waren van mening dat een sportieve straf niet gerechtvaardigd was, omdat Hamilton onmiddellijk stopte en door het incident zelfs tijd verloor. Gezien het veiligheidsaspect van het incident vonden zij echter wel dat een boete gerechtvaardigd was, evenals een toezegging van Ferrari om de communicatie en procedures van de pitcrew te herzien.
"Het team erkende dat het onder deze omstandigheden onveilig was om auto 44 vrij te geven en schreef de fout toe aan een te late instructie voor de vleugelaanpassing, een gebrek aan duidelijke communicatie en het feit dat de monteur het groene licht niet had opgemerkt. Het team heeft toegezegd de pitstopprocedures te herzien om ervoor te zorgen dat een dergelijk incident zich niet meer voordoet.”
Hamilton zei dat het incident hem deed denken aan het voorval waarbij Kimi Raikkonen tijdens de Grand Prix van Bahrein in 2018 een van zijn monteurs verwondde. ""Ik keek naar de lichten en moest wegrijden zodra de auto naar beneden kwam. Ik reed weg, maar toen zag ik hem rechts van me en remde ik af", zei hij. "Het enige waar ik op dat moment aan kon denken, was toen Kimi iemand een beenbreuk bezorgde. Ik ben gewoon dankbaar dat hij niet gewond is geraakt."
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