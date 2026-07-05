Lewis Hamilton behoudt podiumplaats in Britse GP na ontlopen van straf

Ferrari Formule 1-coureur Lewis Hamilton behoudt zijn derde plaats in de Britse Grand Prix nadat hij wegkwam met een berisping voor een overtreding onder gele vlag.

Hamilton werd door de FIA-wedstrijdstewards onderzocht wegens vermeend te hard rijden door een gele-vlagzone tijdens de race op Silverstone, waarbij hij de gestrande Audi van Nico Hulkenberg passeerde.

Videobeelden toonden aan dat Hamilton de gele sector in bocht 9 binnenreed voordat de gele vlag werd getoond en pas aan het einde ervan een waarschuwing op zijn dashboard kreeg, terwijl hij ook was afgeleid door het wiel-aan-wielgevecht met Max Verstappen.

De stewards accepteerden dat de zevenvoudig wereldkampioen slechts weinig tijd had om op de gele vlaggen te reageren, maar omdat hij zijn snelheid niet verminderde, gaven ze hem toch een reprimande.

Daardoor behoudt Hamilton de derde plaats achter zijn winnende teamgenoot Charles Leclerc en Mercedes-coureur George Russell, waarbij het tweetal profiteerde van een late uitvalbeurt van WK-leider Kimi Antonelli.

Na met de stewards te hebben gesproken, zei Hamilton dat hij verwachtte zijn podiumplaats kwijt te raken. "Ik ga waarschijnlijk nu ook een straf krijgen, dus ik verlies [die] waarschijnlijk. Ik reed door een gele vlag en ik zag die niet," aldus Hamilton tegen Sky.

De race eindigde achter de safety car na een late crash van Red Bull-coureur Max Verstappen bij Stowe, wat Hamilton vervolgens alsnog een positie kostte omdat hij naar binnen ging voor banden terwijl Russell buiten bleef. Daardoor won Russell de positie op de baan, waarbij de safety car tot aan de finish buiten bleef.

Charles Leclerc, Ferrari, Lewis Hamilton, Ferrari, George Russell, Mercedes Photo by: Andy Hone/ LAT Images via Getty Images

De volledige beslissing van de stewards

"HAM reed de betreffende sector binnen voordat er een gele vlag of geel lichtpaneel werd getoond, zonder dat er vóór Turn 9 een dergelijke aanduiding aanwezig was.

"Het eerste lichtpaneel dat na Turn 9 werd gepasseerd, toonde direct vóór Turn 10 groen. De gele aanduiding op het stuurdisplay verscheen pas toen de coureur zich al op het rechte stuk richting Turn 10 bevond en dicht bij het einde van de gele-vlagzone was. Het bewijs toonde aan dat er geen waarschuwing via een geel lichtpaneel binnen het directe gezichtsveld van de coureur was en dat de gele aanduiding op het stuurdisplay slechts zeer kort zichtbaar bleef.

"De Stewards waren er daarom van overtuigd dat de tijd die de coureur beschikbaar had om op de gele-vlagaanduiding te reageren zeer beperkt was. De Stewards accepteren ook dat HAM, direct voordat hij de sector binnenreed, betrokken was geweest bij een inhaalmanoeuvre met VER en dat de coureur een tegenaanval verwachtte. Daardoor bleef zijn aandacht gedurende het grootste deel van het rechte stuk richting Turn 10 op zijn spiegels gericht, in plaats van direct op het groene lichtpaneel aan het einde van de sector. De Stewards namen dit mee in hun overweging of de zichtbaarheid van het groene lichtpaneel op zichzelf voor de coureur duidelijk had moeten maken dat hij zich nog steeds in een gele-vlagzone bevond.

"De Stewards stellen niettemin vast dat, nadat de gele vlag op het stuurdisplay was getoond en het groene lichtpaneel direct vóór Turn 10 oplichtte, HAM geen waarneembare snelheidsvermindering doorvoerde en daarom niet volledig voldeed aan de vereisten die gelden onder een enkele gele vlag.

"Bij het bepalen van de straf hielden de Stewards er rekening mee dat HAM de sector was binnengekomen voordat de gele vlag werd getoond, dat de gele aanduiding de coureur pas bereikte toen hij zich al dicht bij het einde van de sector bevond, dat de beschikbare tijd en afstand om te reageren zeer beperkt waren, en dat de aandacht van de coureur, om begrijpelijke redenen, in beslag was genomen door het direct voorafgaande gevecht met een andere auto. Onder die omstandigheden achtten de Stewards een berisping de passende straf."