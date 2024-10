Net als de meeste concurrenten is Mercedes naar Austin afgereisd met de nodige updates. Zevenvoudig Formule 1-kampioen Lewis Hamilton moet daar vol van profiteren, maar na een paar rondjes op het parcours in Texas staat hij achterstevoren. In de Esses in de eerste sector verloor de Engelsman de macht over het stuur en spinde. Een paar minuten later was ook teamgenoot George Russell aan de beurt, die vlak daarvoor ook al een momentje had. De bestuurbaarheid van de W15 laat dus wat te wensen over.