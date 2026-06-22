De overwinningvan Lewis Hamilton in Barcelona, zijn eerste met Ferrari, is tot nu toe een van de meest opvallende hoogtepunten van het Formule 1-seizoen 2026, na een moeilijk debuutseizoen bij het Italiaanse team vorig jaar. Hij zegt dat hij erin geslaagd is om terug te komen "vanuit een behoorlijk dieptepunt" – niet in de laatste plaats dankzij de steun die hij kreeg van zowel zijn team als zijn fans.

"Ik heb echt het gevoel dat mijn fans me vorig jaar hebben gered", zei hij na zijn eerste overwinning in bijna twee jaar in de F1. "Ook mijn familie, en vrienden die me door alles heen zijn blijven steunen."

Hij zei dat hoewel velen aan hem twijfelden tijdens een moeilijk eerste jaar bij Ferrari – wat resulteerde in het eerste seizoen zonder podiumplaats in zijn bijna twintigjarige Formule 1-carrière – hij ook de stemmen hoorde van degenen die in hem bleven geloven.

"Ik denk dat ik de negatieve opmerkingen vaak als brandstof gebruik", vertelde hij aan Sky Sports. "Ik denk dat het makkelijk is om negatief te zijn over mensen, en ik vind het nog erger als het een coureur is die weet hoe moeilijk het is om in deze sport je werk te doen, en die vandaag de dag niet eens het succes heeft dat ik heb, en toch negatief praat.

"Maar het waren echt de fans die me erdoorheen hebben geholpen, zoals ik al zei. Vorig jaar riepen verschillende fans naar me: ‘Vergeet niet wie je bent’. Dat raakte me echt, en ik moest mezelf afvragen hoe ik mezelf weer kon vinden, hoe ik mijn evenwicht kon terugvinden, hoe ik de moed en de kracht kon vinden om door te gaan, om verder te bouwen, om het te blijven proberen.

"En het team is geweldig geweest, zoals ik al zei. Er zijn veel dingen die ik wilde veranderen; ik wilde mijn hele raceteam op het gebied van de ingenieurs vernieuwen, en ze hebben geholpen deze auto qua ontwikkeling in de juiste richting te sturen. Er is nog veel werk te doen.

Lewis Hamilton, Ferrari Foto door: Clive Mason / Getty Images

"Ik herinner me dat ik naar de rode auto keek en me altijd afvroeg hoe het zou zijn om in die auto te winnen. Hoe het zou zijn om op dat podium te staan en degene te zijn die het team het moment bezorgt waarop het volkslied gezongen wordt. En er gaat niets boven dat gevoel. Het is absoluut ongelooflijk.

"En ik ben vanuit een behoorlijk dieptepunt weer hier teruggekomen, en ik denk dat het er gewoon om gaat dat je nooit opgeeft, nooit aan jezelf twijfelt, nooit de moed verliest, en gewoon blijft proberen."

Op weg naar een achtste titel?

Nu Hamilton tweede staat in het coureurskampioenschap, zien velen hem als titelkandidaat – waaronder zijn voormalige Mercedes-baas Toto Wolff. Kimi Antonelli, die de Brit bij Mercedes heeft vervangen, gaat na Barcelona met 41 punten aan kop in het kampioenschap.

Toch zegt Hamilton dat het nog te vroeg is om serieus te praten over de mogelijkheid om een achtste wereldtitel binnen te halen.

"Nou, eerlijk gezegd, gezien hoe het jaar begon, heb ik er nog niet echt op die manier over nagedacht," zei hij. "Ik heb nog niet aan een achtste titel gedacht. Natuurlijk hebben we ernaar toegewerkt om te kunnen winnen, maar ik ben me er altijd van bewust geweest dat het tijd kost. En Mercedes is van start gegaan met een razendsnelle auto en een razendsnel tempo; beide coureurs doen het geweldig.”

Andrea Kimi Antonelli, Mercedes, Lewis Hamilton, Ferrari Foto door: Rudy Carezzevoli / Getty Images

Hoewel velen nu van mening zijn dat Ferrari het beste chassis in de Formule 1 heeft, lijkt Mercedes dankzij zijn krachtbron nog steeds over het sterkere totaalpakket te beschikken. Daarom is Hamilton van mening dat Ferrari nog werk te doen heeft voordat het zijn rivaal consequent kan verslaan.

"We weten dat we een vermogensachterstand hebben," zei hij. "Er zullen circuits zijn met hele lange rechte stukken, waar dat het nog moeilijker maakt. Maar zoals ik al zei: we hebben in de kern een geweldige auto en als we de prestaties blijven verbeteren en sneller door de bochten kunnen gaan, kunnen we die achterstand misschien een beetje verkleinen totdat we ons verbeteren of totdat we het verschil in vermogen hebben gedicht.

"Het is op dit moment heel, heel moeilijk om op de lange termijn te denken. Ik denk dat we het gewoon race voor race, week voor week moeten bekijken.

"Ja, we blijven gewoon doorzetten en ervan genieten. We moeten er ook gewoon plezier in hebben."

Tegelijkertijd benadrukte Hamilton dat hij niet alleen vertrouwen blijft houden in zijn eigen capaciteiten – ondanks dat hij een van de oudste coureurs op de startgrid is – maar ook in het potentieel van Ferrari.

"Fysiek voel ik me geweldig, weet je, ik race tegen 19-jarigen die het fantastisch doen, maar ik voel me geweldig," zei hij. "Ik vind het nog erg vroeg in het seizoen om al zo ver te zijn. Deze jongens [bij Ferrari] hebben echt geluisterd en keihard gewerkt om de prestaties te verbeteren en innovatief te zijn. Dit jaar draait alles om innovatie. We kwamen met dat onderdeel aan de achterste uitlaat. We kwamen met de achtervleugel, de Macarena.

"En dit is precies waar ik vorig jaar om vroeg. Ik dacht: ‘Dit team moet hierin toonaangevend zijn’, en ze hebben laten zien dat ze dat kunnen en ook zullen doen. En we hebben nog veel werk voor de boeg. Dit is zeker niet iets dat zomaar altijd vanzelf gaat. We hebben een zware, steile berg te beklimmen om dit te proberen te doen, zoals Mercedes het tot nu toe het hele jaar heeft gedaan."

In Oostenrijk zal Ferrari deze week naar verwachting een verbeterde krachtbron introduceren, samen met een nieuwe Shell-brandstofspecificatie die bedoeld is om extra prestaties uit de motor te halen.