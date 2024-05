In de Grand Prix van Miami bleek wederom hoe lastig het voor de F1-coureurs is om hun Pirelli-rubber op de juiste temperatuur te krijgen en te houden. De combinatie van temperatuur, asfalt en lay-out zorgde voor heel wat hoofdbrekens. De Mercedes W15 van Lewis Hamilton en George Russell blijkt al het gehele seizoen lastig in de juiste window te krijgen. Toch ligt dat volgens de recordkampioen niet alleen aan zijn zilverpijl: “We werken momenteel in een minuscuul window van bandentemperaturen. Het is echt deze band. Ik heb in mijn hele carrière niet eerder een band gehad met zo’n smal window.”

De onderlinge verschillen zijn momenteel dusdanig klein dat elke tiende kan resulteren in winst of verlies van meerdere posities. Dat maakt de kwestie des te belangrijker, aldus Hamilton: “Dit is waarschijnlijk het meest frustrerende van alles. Je denkt terug aan vroeger, toen het working window veel groter was. Toen kon je gewoon de balans optimaliseren en had je over de gehele ronde goede grip. Dit is zeker mijn minst favoriete band.”

Meer kritiek

Hamilton is niet de enige rijder die vindt dat de bandentemperatuur allesbepalend is voor de algehele performance. Williams-coureur Alex Albon schaart zich achter de Brit: “Het gaat meer om de banden dan om iets anders. Rij je iets harder, dan ga je langzamer. In je kwalificatieronden moet je bijna net zo managen als in de race om je banden in leven te houden. Met alle beperkingen qua bandendruk, wordt het elk jaar moeilijker.”

Red Bull-adviseur Helmut Marko zag in Miami dat rivaal Mercedes in de kwalificatie uit wanhoop teruggreep op de medium-band: “Iedereen probeerde iets uit de banden te persen. Dat werkte gewoon niet, want de bandenkarakteristieken waren in Miami gewoonweg onberekenbaar. Teams probeerden het op te lossen met meer of minder bandendruk en de warming-up van de banden was bij iedereen anders. Mercedes stapte zelfs over op de mediums. Dat was een wanhoopspoging. Dat toont aan dat niemand het onder controle had.”