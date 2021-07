Hamilton baalt na verloren sprint: "Kon hem echt niet bijhouden”

Hamilton was vrijdagochtend over één rondje nog de snelste op het circuit van Silverstone, maar het was titelconcurrent Max Verstappen die bij de start van de allereerste sprintkwalificatie het beste van zijn plek kwam. De Nederlander wist zo al snel de leiding af te pakken van Hamilton, die vervolgens alleen maar kon volgen.

“Ik haalde echt mijn target bij de start, maar ja… Het is nooit goed wanneer je verliest vanaf P1”, likte Hamilton direct na afloop van de sprintkwalificatie zijn wonden. “We zullen morgen het negatieve om proberen te zetten naar iets positiefs.”

Hamilton ziet sterker Red Bull

Door zijn nederlaag in de sprintkwalificatie zag Hamilton niet alleen de pole-position voor de Britse Grand Prix naar Max Verstappen gaan, maar de Nederlander wist dankzij de drie punten voor de overwinning ook weer een puntje uit te lopen in de strijd om het kampioenschap. Op de vraag of het een schrale troost is dat de Red Bull-coureur ‘maar’ een puntje uitloopt antwoordde Hamilton: “Ieder punt telt, dus dat wil ik niet zeggen. Maar ik ben vooral dankbaar dat ik de race gefinisht ben. Zoals ik al zei gaan we er morgen opnieuw voor vechten, maar zij [Red Bull] zijn zo snel in de race man…”

“Hij [Verstappen] liep bij me weg en er was echt niets wat ik eraan kon doen. Ik kon hem echt niet bijhouden, dus we moeten proberen om er morgen op wat voor manier dan ook voor zien te komen. Ze hebben geweldig werk geleverd met hun motor, hun starts zijn echt goed dit jaar en daar hebben wij wat verloren. We moeten nog wat harder werken om die te verbeteren, want het is nooit goed om plekken te verliezen.”

Geslaagd experiment

De verloren sprint naar de eerste bocht zat Hamilton in het ererondje na afloop behoorlijk dwars, maar al met al ziet Hamilton het experiment met de kwalificatie op vrijdag en de sprintrace op zaterdag wel als een geslaagd probeersel: "Ik zou die start graag nog een keer over willen doen, maar gelukkig hebben we morgen nog. Ik weet niet of deze sprintkwalificatie leuk was voor de fans om naar te kijken, maar naar mijn mening is het tot dusver wel een geweldig weekend. Het was echt leuk om gisteren al te kunnen kwalificeren op een vrijdag, dat is echt een stuk leuker. Ik weet niet of dit de leukste race was of niet, maar we zouden dit vaker moeten uitproberen, misschien een iets andere versie in de toekomst. Het maakt het weekend naar mijn mening wel een stuk leuker.

Hoewel Hamilton dus positief is over het experiment, is de Brit een stuk somberder gestemd over zijn kansen in de race op zondag: “Ik denk dat Max nog behoorlijk wat snelheid achter de hand had en niet eens zo hard hoefde te pushen”, aldus de Mercedes-rijder in de persconferentie. “Zij waren gewoon te snel en wij gingen volle bak, dus ja…”