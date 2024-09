Het was een opvallend besluit van Mercedes: na de kwalificatie in Baku verving het team de krachtbron van Lewis Hamilton. Aangezien dit onder parc fermé-omstandigheden gebeurde, zat er niets anders op dan een start vanuit de pitstraat. Op die manier gaf Mercedes de zevende startplaats van Hamilton op. "Het was een beslissing van het team", laat Hamilton na de Grand Prix van Azerbeidzjan, waarin hij negende werd, weten. Gevraagd of hij het ermee eens was, bleef de zevenvoudig wereldkampioen veelzeggend stil. Wel voegde hij later toe: "Ze zeiden dat dit de beste race was om de motorwissel uit te voeren omdat we er een nodig hadden, dus we wisten dat het een zware dag zou worden."

In de race kon Hamilton rekenen op een nieuwe verbrandingsmotor, turbo, MGU-H en MGU-K. Op het stratencircuit van Baku is inhalen niet onmogelijk gezien de lange rechte stukken en twee DRS-zones. Toch had Hamilton het er moeilijk mee, met name in de eerste stint op de mediumband. Die ruilde hij in ronde 12 al in voor de harde band, waarna het al beter ging. Toch merkt hij op dat het sinds vrijdag bergafwaarts ging voor Mercedes. "Op vrijdag hadden we een geweldige auto", meent de Brit. "Op zaterdag hebben minimale veranderingen doorgevoerd. Een van de onderdelen was niet juist gebouwd en dat heeft ons zaterdag in de verkeerde richting geduwd. We kwamen er pas aan het einde van de dag achter."

Het resulteerde in de race in een Mercedes W15 die Hamilton allesbehalve naar wens was. "Het was waarschijnlijk de slechtste balans die ik ooit heb gehad", oordeelt hij zelfs. "Ik had zoveel grip aan de voorkant, maar niks aan de achterkant." Op het stratencircuit van Baku draaide het juist om grip aan de achterkant vanwege de tractie uit de langzamere bochten. "Dit is niet de manier waarop je wil rijden. Ik moest aan het stuur trekken om de tractie aan de voorkant te breken en door elke bocht glijden. Het was de vreemdste manier van rijden." Of deze race dan nog wel nuttig is geweest voor Mercedes en Hamilton? "We hebben data verzameld, zijn allebei gefinisht en George [Russell] heeft goede punten gepakt."

Video: Samenvatting van de F1 Grand Prix van Azerbeidzjan in Baku