Hamilton baalt: “Dit verwacht je niet van een kampioen”

Met titelrivaal Max Verstappen achteraan op de startopstelling hoopt Hamilton dit weekend maximaal te kunnen profiteren van de gridstraf van de Red Bull-coureur. Met de snelste tijd in Q1 en Q2 was de Mercedes-rijder goed begonnen aan de kwalificatie en ook in het derde kwalificatiedeel was de Brit de snelste op het Sochi Autodrom.

Het ging echter mis toen het Russische asfalt voldoende was opgedroogd en de intermediates ingeruild konden worden voor slicks. Bij het binnenrijden van de pits raakte Hamilton de pitmuur, waarna zijn monteurs de W12 van een nieuwe voorvleugel moesten voorzien. Eenmaal terug op de baan kreeg de Brit vervolgens geen temperatuur in zijn banden, waardoor hij zijn beste tijd niet meer kon verbeteren en tot overmaat van ramp ook nog van de baan spinde en in de laatste sector voor een tweede keer de muur raakte.

Ondanks de fouten mag Hamilton zondag alsnog als vierde beginnen aan de Grand Prix van Rusland, achter polesitter Lando Norris, Carlos Sainz en zijn toekomstig teamgenoot George Russell. De Brit baalde na afloop echter als een stekker van zijn presteren in de kwalificatie, waar hij heel wat meer van had gehoopt.

“Ik maakte gewoon zelf de fout”, sprak een schuldbewuste Hamilton na afloop voor de camera van Sky F1. “Ik ben extreem teleurgesteld in mijzelf. Tot dat moment zat ik echt in de groove, het spijt me echt enorm voor het hele team hier op locatie en iedereen in de fabriek. Dit is natuurlijk niet wat je verwacht van een kampioen. Het is was het is, ik zal morgen mijn uiterste best gaan doen om dit recht te zetten.”

"Het was vreselijk"

Volgens Hamilton waren de omstandigheden op het Sochi Autodrom “vreselijk”, toen hij tegen het einde van de kwalificatie zijn banden op temperatuur probeerde te krijgen: “Het was echt vreselijk. Er was heel weinig grip, het is spekglad wanneer je totaal geen temperatuur hebt in je banden. Ik verloor temperatuur in de banden en raakte vervolgens tot twee keer toe de muur, dat is echt een zeldzaamheid voor mij.”

De schade aan de Mercedes blijft zonder gevolgen voor Hamilton als de monteurs de beschadigde onderdelen vervangen met exemplaren van dezelfde specificatie. Daardoor mag de Brit zondag vanaf de tweede startrij alsnog gaan jagen op de overwinning, al denkt de Mercedes-rijder dat dat nog bijzonder lastig gaat worden: “De jongens vooraan hebben een goede snelheid, dus het zal absoluut niet eenvoudig worden. Ik ga een schietgebedje doen en hopen dat de auto gerepareerd kan worden, hopelijk is hij morgen dan weer in orde.”

“Dit soort dingen stellen onszelf op de proef. Ik voel me vreselijk nu, maar ik zal het morgen proberen om te draaien tot iets positiefs en ik ga mijn uiterste best doen.”