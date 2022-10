Na afloop van de kwalificatie dacht Mercedes-teambaas Toto Wolff dat zijn team dit weekend in Mexico de beste kans zou krijgen op het behalen van een F1-overwinning in 2022. Dat zei hij na een sessie waarin George Russell en Lewis Hamilton zich van startposities twee en drie verzekerden. Op zondag kwam Russell in ieder geval niet in de buurt van de overwinning na een moeizame start en daarna een afwijkende bandenstrategie. Teamgenoot Hamilton wist het wat dat betreft een stuk beter te doen door bij de start meteen de tweede stek over te nemen. Die positie zou de 37-jarige Brit uiteindelijk tot en met de finish vasthouden, ondanks druk van Sergio Perez.

Een echte aanval op de koppositie van Max Verstappen zat er uiteindelijk niet in en zodoende behaalde de Nederlander zijn veertiende zege van het seizoen - een record. Toch kan Hamilton best leven met zijn tweede positie, zo liet hij na afloop van de race optekenen. "Ik was in de eerste stint zo dichtbij, maar ik denk dat de Red Bull vandaag gewoon duidelijk te snel was. Uiteindelijk hadden zij wellicht ook de betere bandenstrategie", vertelt Hamilton, die zijn race aanving op de mediums en bij zijn enige pitstop van de dag wisselde naar de harde band. Tegelijkertijd koos Red Bull Racing eveneens voor een eenstopper, al begonnen Verstappen en Perez op softs om daarna naar mediums te wisselen.

In de loop van de tweede stint liet Hamilton meermaals blijken dat hij niet gelukkig was met de keuze voor de harde band en na afloop van de race stond hij daar nog altijd achter. Ook vond hij de keuze voor de start op medium niet de juiste. "Ik weet niet zeker of de harde band aan het einde wel de juiste band was. Ik vond dat we op de softs hadden moeten starten, maar we kozen uiteindelijk voor de tegenovergestelde keuze", aldus Hamilton, die in het WK is opgeschoven naar de vijfde positie. "In de eerste stint ging het oké, maar de harde band was het gewoon niet. Felicitaties aan Max, het is geweldig om hier te staan en tussen beide Red Bulls te eindigen."

