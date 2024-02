Er komen langzaamaan meer en meer details naar buiten rondom de overstap van Lewis Hamilton naar Ferrari. Het lijkt er op dat Mercedes-protegé Andrea Antonelli een rol heeft gespeeld. Teambaas Toto Wolff wil niet voor de tweede maal naast een supertalent grijpen - en was daarom niet bereid om een langdurige overeenkomst met Hamilton te sluiten.

Volgens informatie van Motorsport.com zette Hamilton bij het ingaan van de onderhandelingen over een nieuwe Mercedes-deal in op een driejarig contract. Dat was begin 2023. Mercedes zou de voorkeur hebben gegeven aan een eenjarige deal voor enkel 2024. Uiteindelijk werd een compromis gesloten: een eenjarig contract met een optie voor een tweede seizoen. Dat werd in augustus 2023 aangekondigd als tweejarige deal.

De kwestie Verstappen

Volgens Wolff was de timing van de keuze van Hamilton om te vertrekken “merkwaardig”, maar was Mercedes op de hoogte van de situatie: “We wisten dat de kans bestond dat we in 2025 niet zouden samenwerken”, zei de Oostenrijker in gesprek met ORF. De reden dat Wolff geen lange overeenkomst met recordkampioen Hamilton wilde sluiten, is Andrea Kimi Antonelli. Om dat te begrijpen, moeten we even terug naar 2014. Jos Verstappen was in die tijd op zoek naar een Formule 1-zitje voor zijn zoon Max. De Limburger klopte aan bij Mercedes, evenals bij andere teams. Het Duitse merk kon Verstappen echter geen F1-zitje beloven, verder dan een aanbod om in de DTM te racen kwam men niet. Dat was anders bij Red Bull. Zo zat Verstappen in 2015 in de Toro Rosso, en de rest is geschiedenis.

Wolff herinnert het zich nog maar al te goed: “Jaren terug hadden we de kans om Max voor ons te laten rijden. Dat was niet mogelijk, omdat we simpelweg geen cockpit vrij hadden. Rosberg en Hamilton hadden meerjarige deals. Red Bull maakte natuurlijk optimaal gebruik van de situatie. Daarmee verloren we de jongeling, en je ziet nu hoe succesvol hij is geworden. Nu hebben we een junior die op zeer hoog niveau presteert. Ik wilde simpelweg deze optie open houden.” Het is echter niet correct om te concluderen dat Antonelli zeker is van een Mercedes-zitje in 2025, benadrukt de Oostenrijker: “Hij is zeventien jaar oud, het is misschien wat vroeg. Maar met het oog op de komende vijf of tien jaar, wilde ik deze optie gewoon open houden.”

Mercedes heeft geen haast

Antonelli staat aan de vooravond van zijn eerste seizoen in de Formule 2. Het moet nog blijken hoe hij omgaat met de grotere en krachtigere auto’s, evenals de bijkomende druk. Toch wordt hij in de paddock door velen gezien als ‘the next best thing’. Haast heeft Mercedes echter niet, zo benadrukt Wolff: “De rijdersmarkt is op dit moment ongelofelijk interessant, want er komen heel goede rijders beschikbaar in 2025. Wij houden de ontwikkeling van potentiële kandidaten in de komende twee of drie races in de gaten. We hebben geen tijdsdruk. Na Melbourne volgt een eerste evaluatie. Kiezen we voor ervaring, of gaan we iets nieuws proberen door het risico te nemen met een rookie?”

Het feit dat Hamilton zelf heeft besloten om Mercedes te verruilen voor Ferrari, zorgt in elk geval voor een hoofdpijndossier minder. Wolff hoeft de Brit niet te vertellen dat zijn contract niet wordt verlengd, zoals Luca di Montezemolo en Jean Todt bij Ferrari aan Michael Schumacher moesten uitleggen dat ze geen plek meer voor hem hadden.