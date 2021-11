Hamilton heeft andere mening na zien onboardbeelden Verstappen

Meteen na de race in Sao Paulo werd Lewis Hamilton al gevraagd naar zijn strijd met Max Verstappen in ronde 48 van de Braziliaanse Grand Prix. De zevenvoudig wereldkampioen wenste er toen geen groot punt van te maken en liet optekenen dat zo'n hard gevecht nou eenmaal bij een intense titelstrijd hoort. Toto Wolff dacht daar anders over en inmiddels heeft ook Hamilton zijn mening herzien, zo blijkt voorafgaand aan deel drie van de 'triple header'.

Gevraagd waarom hij zijn bezwaren in eerste instantie nog niet kenbaar heeft gemaakt, luidt het antwoord in Qatar namelijk: "Dat is de mentaliteit die je moet hebben hè. Als je in de auto zit en [tijdens de race] al over dat moment gaat klagen, dan zal het je alleen maar belemmeren. Op dat moment moest ik gewoon doorzetten en het incident is sowieso lastig te beoordelen als je nog niet alle beelden hebt gezien", laat Hamilton aan onder meer Motorsport.com weten.

Inmiddels heeft Hamilton de onboardbeelden van Verstappens auto - die door Mercedes overigens zijn aangedragen als nieuw bewijs - wel gezien. "Ik heb het moment inderdaad teruggekeken en heb nu een ander standpunt ingenomen. Maar goed: ik wil daar niet al te veel mee bezig zijn. Ik wil me vooral focussen op een goede afstelling voor dit weekend en zorgen dat ik er mentaal weer klaar voor ben. Ik ben dus niet echt meer met dat moment bezig."

Mercedes is dat als team nog wel volop. Zo heeft er donderdag al een eerste videoconferentie plaatsgevonden en krijgt dat gesprek met de stewards vanaf 20.00 uur lokale tijd (18.00 uur Nederlandse tijd) een vervolg. "Ik steun mijn team daar volledig in", laat Hamilton desgevraagd nog wel weten. "Het team voert die gesprekken en ik laat die zaken ook graag aan hen over. Ik heb de onboardbeelden teruggekeken, verder nog niet uit alle hoeken hoor, maar ik wil er zoals gezegd niet al te diep meer op ingaan."

