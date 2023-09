Hamilton ambitieus voor 2024 en 2025: "F1-kampioen van de troon stoten"

Kort voor het Italiaanse Formule 1-weekend werd bekendgemaakt dat Lewis Hamilton en teamgenoot George Russell tot in ieder geval eind 2025 bij Mercedes blijven. Hierdoor is er een einde gekomen aan maanden speculeren over de toekomst van de zevenvoudig wereldkampioen. Eerder dit seizoen werd de Brit nog gelinkt aan Ferrari, maar dat gerucht mikte hij zelf snel in de prullenbak. Het Duitse merk kiest met het aanhouden van het duo voor stabiliteit en juist dat is in Brackley nodig om weer te gaan winnen. Hamilton steekt in ieder geval niet onder stoelen of banken wat zijn doelen zijn.

"Het doel is om in die twee jaar weer volop mee te doen voor overwinningen en wereldtitels. Op dit moment staan we tweede in het constructeurskampioenschap en willen we de mensen aan de top onttronen. Ik heb er 100 procent vertrouwen in dat dit gaat lukken", zegt de 38-jarige coureur tegen Sky Sports. Hamilton is zelfs al bezig met zijn toekomst na 2025. "Ik denk nu al aan mijn volgende contract. Over hoe dat eruit komt te zien en wat de lengte wordt. Ik ben van plan hier nog wel even te blijven. Dat kan natuurlijk ook zo weer veranderen. Ik kan volgend jaar denken: laat maar!"

Ondanks de mindere prestaties van Mercedes, is de man uit Stevenage wel tevreden. "Je weet nooit hoe het leven loopt, maar op dit moment ligt mijn focus op het elke dag blij zijn. Ik weet dat dit niet voor iedereen even eenvoudig is. Ik probeer gewoon fit en gezond te blijven. Daarnaast zoek ik naar de juiste balans in mijn vrije tijd, werk en met mijn familie. Naar mijn idee is dat nu prima op orde. Het zorgt er in ieder geval voor dat ik kan genieten van wat ik doe."

De Brit liet onlangs wel doorschemeren uit te kijken naar de W15, de F1-auto van volgend jaar. Met het nieuwe pakket dat in Monaco geïntroduceerd is, is wel een stap gezet, maar helemaal tevreden is Mercedes nog niet. Het hoopt in 2024 de aansluiting bij Red Bull Racing weer te vinden.