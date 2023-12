Hamilton: Alle vertrouwen in Mercedes na bekijken W15 in windtunnel

Het Formule 1-seizoen 2023 is voor Mercedes en Lewis Hamilton wederom een uitdagend jaar geworden. Als het aan de Britse coureur had gelegen, dan was Mercedes in de vorige winter al afgestapt van zeropod. In de praktijk is dat pas gedurende het afgelopen seizoen gebeurd, met een groot updatepakket in Monaco. Nadien heeft Mercedes naar eigen zeggen een beter spoor te pakken, maar is het nog geen rechte lijn omhoog gebleken. Voor het tweede jaar op rij is Hamilton zonder Grand Prix-zege gebleven. Waar George Russell vorig jaar nog wel een race wist te winnen, heeft Mercedes als geheel het in 2023 zonder zegetocht moeten doen. De ene niet-Red Bull-zege was in Singapore immers voor Ferrari.

In 2024 moet het beter en daar heeft Hamilton naar eigen zeggen best goede hoop op. De Brit is donderdag op bezoek geweest bij beide F1-fabrieken van Mercedes in Brackley en de High Performance Powertrains-afdeling (HPP) in Brixworth. Het stemt Hamilton hoopvol voor wat komt. "De afgelopen tijd was druk, heel druk zelfs. We hebben natuurlijk een lang seizoen achter de rug en proberen nu als team de losse eindjes aan elkaar te knopen", liet Hamilton vrijdag voorafgaand aan het FIA-gala in Baku weten. "Gisteren was ik nog bij het team op bezoek, gewoon om de mensen te bedanken voor hun inzet tijdens het afgelopen seizoen. Dit is altijd een bijzondere tijd van het jaar. Je sluit iets af en je kijkt vooruit naar waar we nu heengaan."

Veel interesse in de windtunnelruns

Gevraagd hoe de stemming binnen het team momenteel is, vervolgt Hamilton: "De sfeer is goed. Iedereen is positief en dankbaar dat we ondanks alle uitdagingen toch nog tweede bij de constructeurs zijn geworden. Ik zit al lange tijd bij dit team, maar iedere keer als ik naar Brackley of Brixworth ga, zie ik hoe groot het team eigenlijk is dat achter me staat en dat me naar voren stuwt. Het is altijd emotioneel om te zien. Je ziet ieder individu, van de mensen die nieuw bij het team zijn gekomen in de tijd dat ik hier al ben tot de mensen die aan de motor voor mijn allereerste Grand Prix in de Formule 1 hebben gewerkt. Het is geweldig om het team steeds verder te zien groeien en ook steeds diverser te zien worden. Dat geeft voor mij aan dat we de goede richting op gaan."

Naast het bedanken van de medewerkers ging Hamilton vooral naar de fabrieken om de voortgang van de W15 te bekijken, de auto waar Hamilton en Russell volgend jaar mee aan de bak mogen. "Het is altijd lastig om in te schatten, aangezien ik natuurlijk geen engineer of ontwerper ben. Maar dit is een interessante tijd van het jaar. Ik heb de nieuwe auto al in de windtunnel gezien. Als ik in de fabriek ben, ga ik altijd langs de windtunnel om te zien welke richting we op gaan. Voordat ik donderdag wegging, ben ik nog even weer gaan kijken. Als ik de volgende keer terugkom, dan ziet de auto er alweer heel anders uit. Maar ik heb er alle vertrouwen in, en ik heb ook alle vertrouwen in de mensen die eraan werken. Ik heb goede hoop dat we volgend jaar competitiever zijn."