Hamilton: “Leren van fout in duel met Albon”

Hamilton kon op Interlagos de snelheid van rivaal Max Verstappen niet bijbenen. Na een late safety car ging de Mercedes-coureur in de aanval bij Alexander Albon op de tweede plaats. Het tweetal raakte elkaar waardoor de Red Bull-coureur spinde en ver terugviel. Na afloop bood Hamilton direct zijn excuses aan en accepteerde de straf waardoor hij buiten het podium viel. De Brit stelt veel geleerd te hebben van het incident, nu hij eindelijk eens kon racen zonder de titel in het achterhoofd te hebben.

“Als je naar mijn laatste race kijkt, racete ik op het scherpst van de snede”, zei Hamilton tijdens de Gran Turismo World Finals in Monaco. “Was het in die race nog om de titel gegaan, was ik gewoon als tweede geëindigd. Een mooie, prima tweede plaats en de punten op zak. Uiteraard moet je weten wanneer je kunt pushen. En dat was de eerste race van dit jaar dat ik er echt zo voor kon gaan: over het randje en maar zien waar het schip strandt. Ik betaal nog steeds de prijs voor dat kleine beetje contact maar als ik dit soort fouten niet maak… Je wilt over het algemeen fouten maken omdat je daar van kunt leren.”

De Brit stelt zichzelf op alle vlakken te willen verbeteren en daar hard aan te werken, in een poging zo succesvol mogelijk te worden: “Er zijn rijders die in trainingen razendsnel zijn maar niet goed kunnen racen. Dat zijn de coureurs die je zelfs vandaag de dag nog vaak ziet crashen in de wedstrijden. Ze maken veel fouten maar zijn heel snel over een vliegende ronde. En er zijn rijders die goed zijn tijdens het remmen, en anderen zijn beter in het sparen van de banden. Uiteraard wil je allround zijn. Ik werk er altijd aan om de beste allrounder te zijn die ik kan worden - de beste rijder. En dat zijn heel veel aspecten.”

Verschillende rijstijlen

De wereldkampioen werkt naar eigen zeggen ieder jaar opnieuw aan elementen waarmee hij het verschil kan maken ten opzichte van de concurrentie: “Als F1-coureur draait veel om de communicatieroutine. Ben ik de eerste die in het seizoen de banden onder de knie heeft? Ben ik degene die de leiding neemt en het ontwerpteam helpt de juiste richting te kiezen? Ik ben betrokken bij veel zaken die op de achtergrond spelen. Op rijtechnisch gebied zoek ik altijd naar perfectie, ik wil altijd verbeteren. En gedurende de jaren heb ik verschillende rijstijlen aangeleerd. Elke bocht is anders en je moet verschillende technieken gebruiken. Het is niet een techniek voor een hele ronde. Je moet blijven proberen en trainen. Te veel of te weinig proberen hoort bij het proces.”

Met medewerking van F1-verslaggever Jonathan Noble