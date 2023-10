Hamilton: Fysiek afwezige Wolff is alsnog bij elke meeting aanwezig

Na een operatie aan een knie moet Mercedes-teambaas Toto Wolff net als in Japan ook de Formule 1-race van Qatar vanuit huis volgen. Coureur Lewis Hamilton vertelt dat hoewel de Oostenrijker niet in persoon aanwezig is, hij de touwtjes nog wel stevig in handen houdt. "Toto is bij elke meeting aanwezig. Ik zag dat iemand schreef dat we hem moesten bellen tijdens de laatste race, maar dat is bullshit. Hoewel hij hier niet in persoon is, en dat doet hem pijn, is hij onderdeel van elke meeting", antwoordt de Britse coureur op een vraag van Motorsport.com over de afwezigheid van de teambaas.

Hamilton vertelt dat er qua inspraak van Wolff ook weinig verandert. "Hij was bij de meeting vanochtend en zal dat ook morgen zijn. Ook is hij net als de mensen in de fabriek die over de strategie gaan het hele weekend te horen over de communicatiesystemen", vertelt de recordkampioen. "Hij maakt 100 procent onderdeel uit [van alles], terwijl hij niet fysiek aanwezig is in het land." Wie de verwachting had dat Wolff zich afzijdig zou houden tijdens de meetings, komt overigens bedrogen uit. "Hij praat net zo veel in deze meetings als hij deed toen hij op het circuit aanwezig was."

Het gebeurt niet vaak dat Wolff afwezig is tijdens een Grand Prix-weekend. Dat de teambaas er in Qatar en Japan niet is, neemt Hamilton hem absoluut niet kwalijk. "Hij heeft heel erg hard gewerkt om het team op het huidige niveau te krijgen", aldus de 38-jarige Engelsman. "Hij zou zonder problemen weekenden mogen missen, hij is de baas. Als ik de teameigenaar was, dan was ik wel vaker afwezig geweest!"

Onderlinge vriendschap

Naast de aanwezigheid op de circuits is Wolff ook betrokken in het dagelijks leven van zijn coureur. "We zijn doordeweeks veel met elkaar in contact, telkens weer", vertelt Hamilton over de band met zijn teambaas. "We zijn vrienden, we zijn teamgenoten. We hebben het over auto's en als ik thuis ben komt hij wel eens langs voor een lunch. Ik probeer van hem te leren, want Toto is een zakenman en steunt me enorm." Hamilton voelt zich ook in zijn persoonlijke leven gesteund door Wolff. "Hij is openhartig en laat me zijn wie ik ben. Ons partnerschap gaat veel verder dan dat ik in de autosport gezien heb, op heel veel verschillende niveaus."