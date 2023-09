Hamilton telt dagen af tot W15: "Pijnlijk voor ons allemaal"

George Russell en Lewis Hamilton kwamen op het Autodromo Nazionale Monza als vijfde en zesde over de finish, nadat zowel Red Bull Racing als Ferrari een maatje te groot bleek tijdens de Grand Prix van Italië. Met het resultaat verstevigde Mercedes weliswaar de tweede plek in het kampioenschap voor constructeurs, maar het team is nog altijd niet blij met de W14. Eerder dit jaar koos de formatie al voor een conceptuele verandering en dat bleek wel een stap vooruit, maar over de gehele linie komt de bolide flink tekort ten opzichte van Red Bull. Daarnaast slaagt Mercedes er ook niet om consistent de eerste achtervolger te zijn.

Met name in de kwalificaties laat de vorm van de W14 nog wel eens te wensen over. Zo kende Russell voor de zomerstop een reeks povere kwalificaties, terwijl Hamilton op dat vlak niet lekker uit de zomerstop is gekomen. "De races zijn redelijk normaal voor mij. Ik moet het alleen beter doen in de kwalificatie, zodat het niet zo'n lastige dag wordt", erkent Hamilton dan ook na de race in Italië. Ook geeft hij een inkijkje in het gevoel dat binnen Mercedes heerst over de huidige bolide. "Ik moet gewoon leven met de auto die we op dit moment hebben. Het was nu de derde snelste auto en dat is natuurlijk pijnlijk voor ons allemaal. We hoopten sneller te zijn, maar we tellen nu gewoon de dagen af tot het februari is."

Verwarring door tegenstrijdige berichten over strategie

In Italië koos Hamilton voor een afwijkende strategie door op de harde band te beginnen. In ronde 27 werd hij tot zijn verrassing echter al relatief vroeg naar binnen gehaald voor zijn enige pitstop. Daarna maakte hij via de boordradio ook duidelijk dat hij betwijfelde of hij het einde zou halen op de mediums. "Ik was zeker niet boos. Het was alleen de bedoeling om tot ronde 35 door te gaan", verklaart Hamilton zijn boordradio's. "In de ronde waarin ik stopte, zeiden ze dat ik door zou gaan tot het doel, maar ineens haalden ze me naar binnen. Dat zorgde voor wat verwarring, meer niet. En vervolgens maakte ik me zeker zorgen dat ik mogelijk het einde niet zou halen. Het gat tussen mezelf en de McLarens was groot en ik viel terug tot achter een Aston. Op dat moment besefte ik niet hoe mijn vervolg eruit zou zien, maar ik lette op mijn banden, reed het gat dicht en had dat goede gevecht."

De W14 komt over het algemeen vooral topsnelheid tekort en dat maakt de klus zeker in Monza een stuk lastiger. Hamilton weet dat de Temple of Speed een van de slechtste circuits voor Mercedes is, maar desondanks slaagde hij er toch in om als tweede Mercedes naar de zesde stek te rijden. Voor de eerstvolgende krachtmeting van het huidige F1-seizoen is hij echter een stuk hoopvoller. "Singapore is high-downforce en als we de vleugel daarvoor gebruiken, zijn we meestal iets beter. In ieder geval niet zo slecht als hier. Ik hoop dus dat ik gelijk heb."

Video: Hamilton maakt inschattingsfout in duel met Piastri