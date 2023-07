Mercedes is een van de teams die de Grand Prix van Groot-Brittannië heeft aangegrepen om een upgrade te introduceren. De W14 is voor de race op Silverstone onder meer voorzien van een gereviseerde voorvleugel. Veel hebben de nieuwe onderdelen het team echter nog niet opgeleverd, zo valt op te maken na de vrijdagse actie. Na de eerste vrije training stonden Lewis Hamilton en George Russell buiten de top-tien, al viel dat nog te verklaren doordat zij als enigen niet op de softs in actie kwamen. Voor de tweede training werd beterschap verwacht, maar het tempo op de softs viel tegen. Zodoende eindigden de Mercedes-mannen ook in VT2 buiten de top-tien.

Er stond vrijdag behoorlijk wat wind op Silverstone en dat maakte het niet makkelijker voor de coureurs. "De wind maakt me echter niet veel uit, maar het maakte het geheel wel wat inconsistenter. Dat was voor iedereen echter hetzelfde", liet Hamilton daar na afloop van de vrijdagse F1-actie over optekenen. Het gebrek aan snelheid is in zijn ogen volledig te wijten aan de auto, die ondanks de komst van nieuwe onderdelen niet makkelijker in de omgang is geworden. "Wat betreft de auto zijn we vrijwel altijd aan het worstelen met dezelfde dingen. Het is een lastige auto om in te rijden. Het maakt niet uit wat we met de afstelling doen, het blijft een lastige auto om in te rijden."

'Waren in VT2 nergens op zachte band'

Teamgenoot Russell gaf na de tweede training voor zijn thuisrace toe dat nog niet helemaal duidelijk is waarom de snelheid - met name op de zachtste banden van Pirelli - tegenviel. "Dit was zeker niet onze beste vrijdag, maar ik denk dat de omstandigheden morgen anders zijn. We moeten proberen om dit uit te zoeken, want de snelheid in VT1 op de mediums zag er redelijk goed uit. We dachten dat we erbij zouden staan als we de softs erbij hadden gepakt, maar in VT2 waren we nergens. We moeten proberen erachter te komen waarom dat zo is", analyseerde de coureur uit King's Lynn, die nog geen oordeel wilde vellen over de upgrade. "Het zijn heel uitdagende omstandigheden, en daardoor kunnen we nog niet veel zeggen over de upgrade. Maar rond de kwalificatie weet ik zeker dat we weten waar we staan."

Daar waar de snelheid over één ronde op softs niet naar verwachting was, lieten Hamilton en Russell op de langere runs in VT2 wel een bemoedigend tempo zien. Desondanks stelde Hamilton dat dit voor het gevoel in de auto eigenlijk weinig uitmaakte. "Het voelde eerlijk gezegd niet echt geweldig. Maar het moet voor anderen nog slechter gevoeld hebben, want ze waren niet zo snel of hadden mogelijk meer slijtage. Het laatste deel van mijn run begon om welke reden dan ook een stuk consistenter aan te voelen. Het kan de wind geweest zijn, of het feit dat ik gewend ben geraakt aan de balans."

Die door Hamilton aangehaalde balans van de W14 was nog niet tiptop in orde. In de aanloop naar de derde training en de kwalificatie is er nog zat tijd om veranderingen door te voeren, maar vooralsnog weet men niet wat de gouden greep is. "Nee. George en ik spraken elkaar net en hij zit aan de ene kant van het spectrum en ik aan de andere kant wat betreft de afstelling", aldus Hamilton. "Hij dacht eraan om meer mijn kant op te komen, maar mijn rondetijden waren langzaam. Ik wilde juist meer zijn kant op gaan. Maar we gaan proberen om er vanavond aan te werken en Mick gaat aan de slag in de simulator. Hopelijk vinden we dan iets voor zaterdag."

Video: Hamilton stuitert in Stowe over de kerbstones