Max Verstappen drukte Lewis Hamilton vorige maand in Brazilië buiten de baan, maar racedirecteur Michael Masi besloot dat voorval niet aan de stewards voor te leggen. Het incident werd daardoor niet onderzocht. Daarop verklaarde men bij Mercedes dat een gevaarlijk precedent geschapen werd aangezien algemeen aangenomen werd dat het inhalen van coureurs buiten de baan daarmee toegelaten wordt. Zondag gebeurde het tijdens de GP van Saudi-Arabië tweemaal dat Verstappen en Hamilton buiten de baan gingen in de eerste bocht, beide keren kreeg de Nederlander opdracht om de positie terug te geven.

In het eerste geval werd de actie gecorrigeerd tijdens de eerste onderbreking wegens een rode vlag. De tweede keer wilde Verstappen de plek voor bocht 27 teruggeven, maar ontstond er een miscommunicatie. Hamilton minderde ook snelheid en klapte achterop de RB16B van Verstappen. Dat voorval werd later door de stewards beoordeeld als een overtreding, Verstappen kreeg daardoor een tijdstraf van tien seconden. En zo hebben de beide titelkandidaten het dit seizoen al vaak met elkaar aan de stok gehad. Eerdere incidenten vonden plaats in Monza en Silverstone.

Hamilton is van mening dat Verstappen weer over de schreef ging en stelt dat een gebrek aan duidelijkheid de deuren opengezet heeft voor de incidenten in Jeddah. “Ik heb mijn manier van racen niet veranderd”, zei Hamilton. “Ik denk dat we dit seizoen meerdere incidenten gezien hebben, zelfs in Brazilië, waar we op de baan tussen de witte lijnen moesten racen en waar de regels van de stewards niet duidelijk waren. Bepaalde dingen zijn toegestaan en dus gaat het gewoon door. Wat mij betreft weet ik dat ik niet buiten de baan kan gaan als ik iemand wil inhalen. Ik denk dat alle coureurs het weten, maar het geldt blijkbaar niet voor een bepaalde coureur.”

Hij voegde toe: “Het was duidelijk dat anderen om ons heen het op een andere manier wilden proberen, ik probeerde op de baan en uit de problemen te blijven. Daarvoor moest ik ook bepaalde incidenten voorkomen.”

Hamilton vreesde voor titelkansen

Gevraagd of Hamilton vreesde dat de aanrijding het eind van zijn race zou betekenen, sprak de Brit inderdaad uit dat zijn seizoen voorbij zou zijn: “Er waren zeker scenario’s waarin dat het geval had kunnen zijn”, vervolgde hij. “Dit is niet de eerste keer dat ik een aanrijding heb moeten voorkomen en ja, zo voelde het op dat moment wel. Maar weet je, soms maak je dingen mee en zeg je iets in het heetst van de strijd. Als je dan later kijkt, valt het allemaal wel wat mee. Op dat moment voelde het wel zo.”