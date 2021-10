De Formule 1 is nooit het enige waar Lewis Hamilton zich mee bezig heeft gehouden. Met zeven wereldtitels is hij een van de succesvolste coureurs aller tijden, maar buiten de baan profileerde hij zich al eens in de muziekwereld en als ontwerper van zijn eigen kledinglijn. De afgelopen anderhalf jaar heeft de inmiddels 36-jarige Brit zich ook op het activistische front geprofileerd. Hamilton sprak zich geregeld uit over Black Lives Matter en het gebrek aan diversiteit in de autosport, en zette een commissie op die zich inzet voor het vergroten van de diversiteit en het promoten van wetenschappen bij ondervertegenwoordigde groepen.

Wie denkt dat deze bezigheden buiten de baan een afleiding vormen voor Hamilton, heeft het volgens de coureur zelf bij het verkeerde eind. “Dit jaar vertrouw ik niet op eerdere ervaringen, maar ik voed mezelf met de energie die ik krijg van het doen van dit positieve werk. Ik merkte dat vorig jaar en toen werd het al een onderdeel”, vertelde Hamilton aan Sky Sports. “Helpt het mij bij het racen? Dat denk ik, ja. Het is mijn nieuwe drijfveer en ik denk dat ik hierdoor langer door kan gaan, want we moeten veel werk doen. Ik heb het gevoel dat het mijn leven ook een echt doel geeft. Racen is geen doel, het is iets wat je doet.”

Echte roeping "vorig jaar" pas gevonden

Het eerste teken dat Hamilton langer door kan gaan door zijn activiteiten buiten het circuit, gaf hij door eerder dit jaar een nieuw tweejarig contract te tekenen bij Mercedes. “Er zijn zeker momenten dat ik twijfelde of ik door kon gaan of dat er misschien iets anders was wat ik wilde doen. Maar ik denk dat ik mijn doel vorig jaar pas heb gevonden. Nu heb ik het idee dat ik een missie heb in mijn leven en dat het niet alleen draait om overwinningen en titels. Dat is allemaal cool, maar het is mooier om een echte impact te hebben op de jongere generatie”, vervolgt Hamilton. “Mijn neefje en nichtje zullen op school gesprekken hebben over engineering en willen misschien kiezen voor biologie, natuurkunde en scheikunde. Zij willen als kinderen met een gemengde achtergrond misschien ingenieur worden in de F1, bij NASA of waar dan ook. Dat vind ik geweldig.”

Het activisme van Hamilton buiten de circuits geven hem op de baan extra mentale kracht. Dat kan de zevenvoudig wereldkampioen vervolgens weer helpen in zijn strijd om de F1-wereldtitel, waarin hij met nog vijf races te gaan tegen twaalf punten achterstand op Max Verstappen aankijkt. “Mentaal ben ik sterker dan ik ooit geweest ben. En ik denk dat dit er een belangrijke rol in speelt. Ik denk dat ik al langere tijd mentaal sterk ben, maar dit heeft het alleen maar versterkt. Ik wil ook niet afgeleid raken door de dingen die hier gebeuren, ik kom hier en ik hou van wat ik doe. Dat is denk ik een pluspunt.”